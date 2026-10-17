Kadıköy'de tepki çeken hareket! Kenara alınırken çılgına döndü: Yıldız futbolcu kolundaki bandı söküp fırlattı
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de Mason Greenwood'un oyundan çıkarken gösterdiği tepki gündem oldu. Teknik direktör İsmail Kartal, 66. dakikada İngiliz futbolcuyu kenara alarak yerine Kerem Aktürkoğlu'nu sahaya sürdü. Greenwood'un değişiklik kararına tepki göstererek kolundaki siyah bandı kenara fırlatması dikkat çekti.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör İsmail Kartal, mücadelenin 66. dakikasında oyuncu değişikliğine gitti. Kartal, Mason Greenwood'u oyundan alırken Kerem Aktürkoğlu'nu sahaya sürdü. Değişikliğin ardından İngiliz futbolcunun tepkisi ön plana çıktı.
Greenwood'un tepkisi dikkat çekti
Oyundan alınmasına tepki gösteren Greenwood'un kenara gelirken kolundaki siyah bandı fırlattığı görüldü. İngiliz futbolcunun bu hareketi, karşılaşmanın öne çıkan anlarından biri oldu.
Greenwood'un değişiklik kararına gösterdiği tepkinin nedeni konusunda ise henüz bir açıklama bulunmuyor.
Gözler İsmail Kartal ve Greenwood'da
Karşılaşmanın 66. dakikasında yaşanan bu olay, Fenerbahçe'de oyuncu değişikliği ve futbolcuların tepkilerini yeniden gündeme taşıdı. Greenwood'un hareketiyle ilgili teknik direktör İsmail Kartal'dan veya oyuncunun kendisinden gelecek olası açıklamalar merak konusu oldu.