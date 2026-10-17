Kadıköy'de tepki çeken hareket! Kenara alınırken çılgına döndü: Yıldız futbolcu kolundaki bandı söküp fırlattı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör İsmail Kartal, mücadelenin 66. dakikasında oyuncu değişikliğine gitti. Kartal, Mason Greenwood'u oyundan alırken Kerem Aktürkoğlu'nu sahaya sürdü. Değişikliğin ardından İngiliz futbolcunun tepkisi ön plana çıktı.

Greenwood'un tepkisi dikkat çekti

Oyundan alınmasına tepki gösteren Greenwood'un kenara gelirken kolundaki siyah bandı fırlattığı görüldü. İngiliz futbolcunun bu hareketi, karşılaşmanın öne çıkan anlarından biri oldu.

Greenwood'un değişiklik kararına gösterdiği tepkinin nedeni konusunda ise henüz bir açıklama bulunmuyor.

Gözler İsmail Kartal ve Greenwood'da

Karşılaşmanın 66. dakikasında yaşanan bu olay, Fenerbahçe'de oyuncu değişikliği ve futbolcuların tepkilerini yeniden gündeme taşıdı. Greenwood'un hareketiyle ilgili teknik direktör İsmail Kartal'dan veya oyuncunun kendisinden gelecek olası açıklamalar merak konusu oldu.

Spor

Fenerbahçe'nin penaltısı neden tekrarlanmadı? İşte kararın nedeni...