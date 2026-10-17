Ne tulum ne ezine: Tuz oranı en yüksek peynir belli oldu
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın TÜRKOMP verileri açıklandı, kahvaltı sofralarında tüm ezberler bozuldu. Yıllardır en tuzlusu sanılan tulum ve Ezine peyniri tahttan inerken, en tuzlu peynir ise şaşırttı.
Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan peynirlerin tuz oranları, türüne göre önemli ölçüde değişiklik gösteriyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın TÜRKOMP Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı’ndaki analiz verileri, farklı peynir çeşitlerinin tuz içerikleri arasındaki dikkat çekici farkları ortaya koydu.
ERZİNCAN TULUM PEYNİRİ
100 gramında yalnızca 1,23 gram tuz bulunuyor. Erzincan tulumu, listedeki en düşük tuz oranına sahip peynir.
MERSİN ÇÖKELEĞİ
100 gramında 1.31 gram tuz olan mersin çökeleği de birçok börekte kullanılıyor.
ÇORUM ÇÖKELEĞİ
100 gramında yalnızca 1,56 gram tuz bulunmakta.
TAZE KAŞAR PEYNİRİ
Kahvaltıların sevilen peynirlerinden Taze kaşar peyniri de 100 gramında sadece 1,62 gram tuz barındırıyor.
YARIM YAĞLI BEYAZ PEYNİRİ
Yağ oranı azaltılmış olsa da içerisindeki tuz miktarı 1.96 gram olarak belirlendi.
ESKİ KAŞAR PEYNİRİ
100 gramında 2,42 gram tuz bulunuyor.
EDİRNE BEYAZ PEYNİRİ
Trakya’nın geleneksel peynirlerinden 100 gramında 2,92 gram tuz bulunduruyor.
EZİNE PEYNİRİ
100 gramı 3,04 gram tuz oranı ile öne çıkıyor.
TAM YAĞLI BEYAZ PEYNİR
100 gramının içinde 3,20 gram tuz ile içerisinde en çok tuz bulunduran peynir olarak biliniyor.
İZMİR TULUM PEYNİRİ
Listenin en tuzlu peyniri 3,83 gram tuz oranı ile İzmir tulum peyniri ikinci sırada yer aldı. Sert ve yoğun yapısıyla bilinen bu peynir türü de salamura şekli ve oranı nedeniyle tuzlu olmasıyla biliniyor.
VAN OTLU PEYNİR
Van'da yetiştirilen yöresel otlar ile hazırlanan Van'ın otlu peyniri 100 gramında 5,01 orannda tuz barındırıyor. İçerisindeki yüksek tuz değeri nedeniyle listenin en yüksek tuz oranına sahip peyniri oldu.