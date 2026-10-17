Jandarma bebeği kucağında uyutup kurtardı
Sakarya’da sağanak yağışın yol açtığı selde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için seferber olan jandarma ekipleri, yürekleri ısıtan anlara imza attı. Sapanca ilçesinde kurtarılan bir bebeği ipli teleferik sistemiyle karşıya geçiren jandarma personelinin, bebeği kucağında uyutmaya çalıştığı anlar dikkat çekti.
JANDARMA EKİPLERİ SEFERBER OLDU
Sakarya’da etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen sel nedeniyle bazı vatandaşlar mahsur kaldı. İhbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, selden etkilenen vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı.
KÜÇÜK BEBEĞİ KUCAĞINDA SAKİNLEŞTİRDİ
Sapanca ilçesinde yürütülen kurtarma çalışmaları sırasında mahsur kalan vatandaşlara ulaşan jandarma ekipleri, bir bebeği de güvenli bölgeye geçirdi. İpli teleferik sistemiyle karşıya geçirilen bebeği kucağında tutan jandarma personelinin, küçük çocuğu sakinleştirmek ve uyutmak için çaba gösterdiği anlar yürekleri ısıttı.
Jandarma ekiplerinin selde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için yürüttüğü çalışmalar sürerken, bebeğe gösterilen şefkat kameralara yansıdı.