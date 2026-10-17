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İstanbul Valisi Gül: Ayazağa'da yıkımlar yarın tamamlanacak

İstanbul Valisi Gül: Ayazağa'da yıkımlar yarın tamamlanacak

18:29, 17/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 19:09, 17/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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İstanbul Valisi Gül: Ayazağa'da yıkımlar yarın tamamlanacak
Ayazağa’da dere yatağındaki riskli yapıların yıkımına başlandı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Ayazağa'da devam eden yıkım çalışmalarına ilişkin son durumu paylaştı. Kayıp vatandaşlar için arama çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Gül, bugün başlayan bina yıkımlarının devam ettiğini ve yarın tamamlanacağını söyledi. Dere ıslahının gerekli olduğu yerlerin olduğunu ve iki problemli yerin olduğunu da belirten Vali Gül, "Pazartesi ve salı bütün ödemeleri yapmayı planlıyoruz." açıklamasında bulundu.

İstanbul’da etkili olan sağanak yağışın ardından sel felaketinin yaşandığı Sarıyer Ayazağa Mahallesi’nde, dere yatağındaki riskli yapıların kaldırılmasına yönelik çalışmalar başlatıldı.

Bu kapsamda, dere yatağında yer alan ve sel tehlikesi oluşturduğu belirtilen yapıların yıkımına başlandı.

İstanbul Valisi Davut Gül, yürütülen çalışmalara ilişkin son durumu paylaştı.

Vali Gül, yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, kayıp vatandaşları arama faaliyetlerinin ekipler tarafından deniz ve karada sürdürüldüğünü belirtti. Yıkım çalışmalarının başladığını ve tahliyelerin devam ettiğini kaydeden Gül, bu akşam ve yarın itibarıyla yıkımların tamamının gerçekleştirilmesinin planlandığını ifade etti.

Kur’an kursu, spor salonu ve 16 dükkan yıkılacak

Ayazağa’da yıkım kararı kapsamında Kur’an kursu, spor salonu ve 16 dükkanın kaldırılacağını açıklayan Gül, çalışmaların ardından dere ıslahı için gerekli alanın açılacağını bildirdi.

Bölgede iki sorunlu nokta tespit ettiklerini aktaran Gül, bunlardan ilkinin üst kesimdeki dere yatağında ağaçların bulunduğu ve çalışma yapılması gereken alan olduğunu belirtti. Söz konusu bölgenin mümkün olduğunca genişletildiğini ifade eden Gül, diğer noktanın ise yıkım kararı verilen bölgede meydan çevresindeki alanın rahatlatılmasıyla ilgili olduğunu kaydetti.

Gül, yaklaşık 1700 metrelik alanda dere ıslahı yapılması gerektiğini vurgulayarak, İSKİ’nin çalışmaları gerçekleştirebilmesi için öncelikle mevcut engellerin kaldırılmasının zorunlu olduğunu belirtti. Yıkımların tamamlanmasının ardından 1700 metrelik dere ıslahının önünde herhangi bir engel kalmayacağını ifade etti.

Selden etkilenen vatandaşlara ödeme yapılacak

Sel felaketinden etkilenen vatandaşlara yönelik yardımlara da değinen Vali Gül, ilk etapta 52 bin vatandaşa yapılan ödemelerin, hasar tespit tutanaklarından bağımsız olarak gerçekleştirildiğini söyledi. Gül, acil yardım kapsamında her vatandaşa 10 bin lira ödeme yapıldığını belirtti.

Hasar tespitlerinin ve tutanakların tamamlanmasının ardından, tutanaklarda belirtilen tutarlara ilişkin ödemelerin de pazartesi ve salı günlerinde yapılmasının planlandığını aktardı.

İstanbul’daki diğer dere yatakları için de çalışma yapılacak

İstanbul genelindeki dere ıslahı ihtiyacına da dikkat çeken Gül, kentte kilometrelerce uzunlukta ıslah edilmesi gereken dere bulunduğunu ifade etti. Bu kapsamda kısa ve orta vadede gerçekleştirilecek çalışmaların bulunduğunu belirten Gül, Ayazağa’daki yıkımların dere ıslahı çalışmalarının önünü açacağını kaydetti.


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Başlıklar :İstanbulAyazağaYıkımYağış
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