İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız selden etkilenen Ayazağa’da

EKİPLER SAHADA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Sağanak yağışın etkili olduğu ilk günden bu yana bölgede görev yapan PAK ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, selin geride bıraktığı olumsuzlukların giderilmesi için çalışmalarına devam ediyor. İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da Ayazağa’da incelemelerde bulunarak sahadaki çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi aldı.

‘VATANDAŞLARIMIZIN İHTİYAÇ DUYDUĞU HER AN SAHADAYIZ’

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, vatandaşların yaşadığı güçlüklerin aşılması için tüm imkânlarla sahada olunduğu vurgulandı. Açıklamada, “Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her an, tüm imkanlarımızla sahadayız” ifadelerine yer verildi.