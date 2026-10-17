Sel felaketinde kullanılamaz hale gelmişti: Ayazağa Atatürk Stadı’nın yıkımına başlandı
İstanbul’da 14 Ekim’de etkili olan şiddetli sağanakta ağır hasar gören Sarıyer’in Ayazağa Mahallesi’ndeki Ayazağa Atatürk Stadı’nın yıkımına başlandı. Sel sularının taşıdığı çamurla kaplanan ve kullanılamaz hale gelen stadın tamamen yıkılarak yeniden yapılması planlanıyor.
SAHA ÇAMUR ALTINDA KALDI
İstanbul’da etkili olan sağanak sonrası Ayazağa’da sel ve su baskınları yaşandı. Selden etkilenen amatör futbol kulübü Ayazağaspor’un maçlarını oynadığı Ayazağa Atatürk Stadı da ağır hasar aldı. Zemini çamurla kaplanan futbol sahası kullanılamaz hale gelirken, Ayazağa Spor Tesisleri’nde temizlik çalışmaları başlatıldı.
STAD YIKILIP YENİDEN YAPILACAK
Selin ardından tesisin geleceğine ilişkin karar verildi. Ağır hasar alan Ayazağa Atatürk Stadı’nın tamamen yıkılarak yeniden inşa edilmesi planlanıyor.
Küçük yaş gruplarına futbol eğitimi verilen ve amatör lig maçlarına ev sahipliği yapan stadın yeniden yapılmasıyla tesisin tekrar kullanılabilir hale getirilmesi hedefleniyor.
DERE YATAĞINDAKİ YAPILAR İÇİN DE ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Ayazağa’da yeniden sel yaşanması riskini azaltmak amacıyla dere yatağında bulunan yapıların kaldırılması için de çalışma başlatıldı. Bölgedeki yapıların yıkımına geçilirken, selin yol açtığı hasarların giderilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.