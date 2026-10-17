Büyük Taarruz 5. Kısa Film Festivali ödül töreniyle sona erdi

CEMİL YAVUZ GENÇ SİNEMACILARLA BULUŞTU





Festival kapsamında Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencileri, sinema sektörünün deneyimli isimleriyle bir araya geldi. Yönetmen Ahmet Sönmez’in katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte yönetmenlik pratiği, sinemasal anlatım ve yaratıcı süreçler ele alındı. Festivalin jüri başkanı, yapımcı Cemil Yavuz ise, sinema sektöründe yapımcılık, proje geliştirme ve film üretim süreçlerini anlattı.





ÖZEL GÖSTERİMLER YAPILDI





Festival, yarışma filmlerinin yanı sıra özel gösterimlerle de izleyicileri farklı hikâyelerle buluşturdu. 12 Ekim’deki açılış programında “Kanto” filmi gösterildi. Ertesi gün ise Taner Elhan’ın “Görev Tamamlandı Asker” filmi izleyiciyle buluştu. Gösterimin ardından Habib Akalın’ın katılımıyla “Büyük Taarruz’da Kahramanlık Hikâyeleri” başlıklı söyleşi düzenlendi. 15 Ekim’de ise yönetmen Ahmet Sönmez’in “Yıldız Tozu” filmi izleyiciyle buluştu.





FİLM GÖSTERİMLERİ ÜÇ AYRI MEKÂNDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ





Festival boyunca Gedik Ahmet Paşa İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu, Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü Film İzleme Salonu ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mavi Salon’da finalist film gösterimleri gerçekleştirildi. Üç ayrı mekâna yayılan gösterimler, üniversite öğrencileri ve Afyonkarahisarlı sinemaseverlere kısa filmleri izleme ve sinemacılarla buluşma fırsatı sundu.





Finalist film gösterimlerinin ardından film ekipleriyle gerçekleştirilen söyleşilerde, yapımların ortaya çıkış hikâyeleri, senaryo ve yapım süreçleri ile çekim deneyimleri ele alındı. Genç sinemacılar, filmlerin yaratıcı ekiplerine sorularını yöneltme ve sinema üretiminin farklı aşamalarını doğrudan deneyim sahiplerinden dinleme fırsatı buldu.





TRT SİNEMA TIRI İLÇELERDE SİNEMASEVERLERLE BULUŞTU





Festival etkinlikleri Afyonkarahisar kent merkeziyle sınırlı kalmadı. TRT Sinema Tırı, 12 Ekim’de Sandıklı, 13 Ekim’de Dinar, 14 Ekim’de Dazkırı ve 15 Ekim’de Bolvadin ilçelerinde izleyicilerle buluştu. 16 Ekim’de ise Merkez’de Gedik Ahmet Paşa İl Halk Kütüphanesi önünde gösterimler gerçekleştirildi. Etkinliklerle sinemanın ilçelerdeki izleyicilere de ulaştırılması hedeflendi. Toplamda 7 binin üzerinde öğrenci TRT Sinema Tırı’nda film izledi.







