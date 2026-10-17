Büyük Taarruz 5. Kısa Film Festivali ödül töreniyle sona erdi
Afyonkarahisar’da 12–16 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Büyük Taarruz 5. Kısa Film Festivali, beş gün boyunca gerçekleştirilen film gösterimleri, yönetmen söyleşileri ve sinema atölyelerinin ardından ödül töreniyle tamamlandı. Türkiye’den 380 filmin başvurduğu festivalde birincilik ödülü, Selçuk Kaan Salk’ın yönettiği “Uslu” filmine verildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle, Afyonkarahisar Valiliği ve Afyonkarahisar Belediyesinin himayelerinde düzenlenen Büyük Taarruz 5. Kısa Film Festivali, 16 Ekim Cuma günü gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi. Festival direktörlüğünü Sevda Dursun’un üstlendiği organizasyon, beş gün boyunca sinemacıları, akademisyenleri, üniversite öğrencilerini ve Afyonkarahisarlı sinemaseverleri bir araya getirdi.
Sunuculuğunu Oyuncu Ahmet Taşpınar’ın yaptığı, Gedik Ahmet Paşa İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu’nda düzenlenen kapanış törenine il protokolü, jüri üyeleri, yönetmenler, yapımcılar, akademisyenler ve sinemaseverler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, festivalin beş günlük etkinliklerini içeren video gösterildi. Ardından festivale katkıda bulunan isimlere plaket ve teşekkür belgeleri takdim edildi. Finalist filmlerin tanıtım gösteriminin ardından dereceye giren yapımlar açıklandı.
380 FİLM BAŞVURDU, 8 FİLM FİNALE KALDI
Bu yıl Türkiye’den 380 kısa film ve belgesel film başvurusunun yapıldığı festivalde, değerlendirmeler sonucunda sekiz film ana yarışmada finale kaldı. Afyon Kocatepe Üniversitesi sinema bölümü öğrencilerine yönelik Büyük Taarruz Özel Ödülü için ise dört öğrenci filmi yarıştı.
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ USLU FİLMİNİN
Festivalin seçici kurul başkanlığını yapımcı Cemil Yavuz üstlendi. Jüride oyuncu Cengiz Bozkurt, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Emin Paftalı, senarist ve yapımcı Elif Hamamcı ile yönetmen Ahmet Sönmez yer aldı.
Festivalin birincilik ödülü, çocuk cinayetlerine dikkat çeken “Uslu” filmiyle yönetmen Selçuk Kaan Salk’a verildi. İkincilik ödülü “Ölüm Bizi Ayırana Dek” filmiyle yönetmen Deniz Koloş’un oldu. Üçüncülük ödülü ise kadın cinayetlerine dikkat çeken “11 Dakika” filmiyle yönetmen Niki Malekian’a verildi.
Afyon Kocatepe Üniversitesi sinema bölümü öğrencilerinin çalışmalarını desteklemek amacıyla verilen Büyük Taarruz Özel Ödülü, bu yıl yönetmen Nihad Jabiyev’in “Yoldakiler” filmine verildi.
Festivalin kapanış töreninde birincilik ödülüne layık görülen “Uslu” filmi izleyicilerle buluştu. Festival, ödül alan sinemacıların, jüri üyelerinin, protokol konuklarının, festival ekibinin ve gönüllü öğrencilerin katıldığı toplu hatıra fotoğrafıyla tamamlandı. Beşinci yılını geride bırakan Büyük Taarruz Kısa Film Festivali, kısa film üretimini destekleyen yarışma programı, sinema atölyeleri, özel gösterimleri ve üniversitelerle gerçekleştirdiği iş birlikleriyle Afyonkarahisar’ın kültür ve sanat hayatına katkı sundu.
FİLİSTİN’DE SANATLA DİRENMEK SÖYLEŞİSİ
Festival kapsamında yönetmen Zümrüt Sönmez’in TRT World yapımı “Bir Zeytin Ağacının Altında” belgeseli gösterildi. Filistin’de hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi’nin hikâyesini konu alan gösterimin ardından gazeteci ve festival direktörü Sevda Dursun ile belgesel yönetmeni Kübra Kuruali’nin katılımıyla “Filistin’de Sanatla Direnmek” söyleşisi gerçekleştirildi.
Söyleşide Filistin’de sinema, edebiyat, resim, müzik, fotoğraf ve geleneksel dansın toplumsal hafızanın korunmasındaki rolü ele alındı. Farklı bölgelerde yaşayan Filistinli sanatçıların deneyimlerinin eserlerine yansımaları, belgesel sinemanın tanıklık gücü ve sanat yoluyla kimliğin yaşatılması üzerinde duruldu.
CEMİL YAVUZ GENÇ SİNEMACILARLA BULUŞTU
Festival kapsamında Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencileri, sinema sektörünün deneyimli isimleriyle bir araya geldi. Yönetmen Ahmet Sönmez’in katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte yönetmenlik pratiği, sinemasal anlatım ve yaratıcı süreçler ele alındı. Festivalin jüri başkanı, yapımcı Cemil Yavuz ise, sinema sektöründe yapımcılık, proje geliştirme ve film üretim süreçlerini anlattı.
ÖZEL GÖSTERİMLER YAPILDI
Festival, yarışma filmlerinin yanı sıra özel gösterimlerle de izleyicileri farklı hikâyelerle buluşturdu. 12 Ekim’deki açılış programında “Kanto” filmi gösterildi. Ertesi gün ise Taner Elhan’ın “Görev Tamamlandı Asker” filmi izleyiciyle buluştu. Gösterimin ardından Habib Akalın’ın katılımıyla “Büyük Taarruz’da Kahramanlık Hikâyeleri” başlıklı söyleşi düzenlendi. 15 Ekim’de ise yönetmen Ahmet Sönmez’in “Yıldız Tozu” filmi izleyiciyle buluştu.
FİLM GÖSTERİMLERİ ÜÇ AYRI MEKÂNDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Festival boyunca Gedik Ahmet Paşa İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu, Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü Film İzleme Salonu ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mavi Salon’da finalist film gösterimleri gerçekleştirildi. Üç ayrı mekâna yayılan gösterimler, üniversite öğrencileri ve Afyonkarahisarlı sinemaseverlere kısa filmleri izleme ve sinemacılarla buluşma fırsatı sundu.
Finalist film gösterimlerinin ardından film ekipleriyle gerçekleştirilen söyleşilerde, yapımların ortaya çıkış hikâyeleri, senaryo ve yapım süreçleri ile çekim deneyimleri ele alındı. Genç sinemacılar, filmlerin yaratıcı ekiplerine sorularını yöneltme ve sinema üretiminin farklı aşamalarını doğrudan deneyim sahiplerinden dinleme fırsatı buldu.
TRT SİNEMA TIRI İLÇELERDE SİNEMASEVERLERLE BULUŞTU
Festival etkinlikleri Afyonkarahisar kent merkeziyle sınırlı kalmadı. TRT Sinema Tırı, 12 Ekim’de Sandıklı, 13 Ekim’de Dinar, 14 Ekim’de Dazkırı ve 15 Ekim’de Bolvadin ilçelerinde izleyicilerle buluştu. 16 Ekim’de ise Merkez’de Gedik Ahmet Paşa İl Halk Kütüphanesi önünde gösterimler gerçekleştirildi. Etkinliklerle sinemanın ilçelerdeki izleyicilere de ulaştırılması hedeflendi. Toplamda 7 binin üzerinde öğrenci TRT Sinema Tırı’nda film izledi.