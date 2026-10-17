Bahçeli: Azerbaycan ve Türkiye hangi konuda olursa olsun birbirinden ayrılmaz bir bütündür
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü mesajında, "Azerbaycan ve Türkiye hangi konuda olursa olsun birbirinden ayrılmaz bir bütündür" ifadelerini kullandı.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Azerbaycan’ın 18 Ekim Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü / Müstəqilliyin Bərpası Günü” dolayısıyla açıklamada bulundu.
Bahçeli açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“18 Ekim 1991’de kabul edilen Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Devlet Bağımsızlığı Hakkında Anayasa Akti ile egemenlik ve hürriyetini tüm dünyaya yeniden haykıran kardeş ve dost ülkemizin “Müstəqilliyin Bərpası Günü” kutlu olsun. Bu anlamlı günün 35. yıl dönümünü en samimi duygularımla tebrik ediyorum.
Kardeş ve dost Azerbaycan’ın “Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü” bir devletin yalnızca yeniden doğuşu değil aynı zamanda esareti kabullenmeyip buna karşı boyun eğmeyen bir milletin asil duruşunun ifadesidir. Azerbaycan 27 Eylül-10 Kasım 2020’deki Karabağ Zaferi ile millî müstakilliğine yeni bir anlam ve güç kazandırmıştır.