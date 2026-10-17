Bahçeli: Azerbaycan ve Türkiye hangi konuda olursa olsun birbirinden ayrılmaz bir bütündür

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Azerbaycan’ın 18 Ekim Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü / Müstəqilliyin Bərpası Günü” dolayısıyla açıklamada bulundu.

Bahçeli açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“18 Ekim 1991’de kabul edilen Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Devlet Bağımsızlığı Hakkında Anayasa Akti ile egemenlik ve hürriyetini tüm dünyaya yeniden haykıran kardeş ve dost ülkemizin “Müstəqilliyin Bərpası Günü” kutlu olsun. Bu anlamlı günün 35. yıl dönümünü en samimi duygularımla tebrik ediyorum.

Kardeş ve dost Azerbaycan’ın “Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü” bir devletin yalnızca yeniden doğuşu değil aynı zamanda esareti kabullenmeyip buna karşı boyun eğmeyen bir milletin asil duruşunun ifadesidir. Azerbaycan 27 Eylül-10 Kasım 2020’deki Karabağ Zaferi ile millî müstakilliğine yeni bir anlam ve güç kazandırmıştır.

'Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez!' ifadesi dost ve kardeş Azerbaycan’ın bağımsızlık düşüncesinin özüdür. “Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir” sözü bizim dost ve kardeş ülkemize karşı duygularımızın somut beyanıdır. Bu düşünceler tarihi yaşanmışlık ve tecrübelerin, ortak kader birlikteliğinin yansımasıdır. Büyük bir medeniyetin beşiğinde yer alan Türkiye ve Azerbaycan “Tek millet, iki devlet” anlayışı ile bütün zorluklara karşı aynı düşüncelerle göğüs germiş ve ortak bir duruş sergilemiştir. Aynı duygu ve düşüncelerle bundan sonraki geleceklerine istikamet çizecekleri de muhakkak bir gerçekliktir. Bundan geri dönüş olmayacaktır.

Azerbaycan ve Türkiye hangi konuda olursa olsun birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Biz aynı soydan bir ananın iki oğluyuz. Ezelden ebede dinimiz, dilimiz, aşkımız, yolumuz birdir. Sevdamızda kavgamız da birdir. Bu vesile ile kardeş ve dostlarımızın “Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü’nü” tekrar kutluyor, her birine selam ve muhabbetlerimi iletiyorum."

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