Devlet Bahçeli ile Meclis'te baş başa görüşen Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum: İki eski arkadaş gibi...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası konuşan Kılıçdaroğlu, "İki eski arkadaş olarak baş başa görüştük" açıklamasını yaptı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) koridorları bugün siyasetin üst düzey bir buluşmasına ev sahipliği yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis çatısı altında bir araya gelerek baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşme, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Meclis’teki makam odasında basına kapalı olarak gerçekleşti. Liderlerin gündemdeki konuları değerlendirdiği kritik temas, başkent Ankara bürokrasisinde ve siyaset kulislerinde geniş yankı buldu.
Basına kapalı olarak tamamlanan kabulün ardından MHP Lideri Bahçeli’nin makam odasından ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kapıda kendisini bekleyen basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulundu. Görüşmenin içeriğine ilişkin dostane bir mesaj veren Kılıçdaroğlu, "İki eski arkadaş olarak baş başa görüştük" ifadelerini kullanarak Meclis'ten ayrıldı.