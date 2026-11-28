Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yenimahalle Ergazi Mahallesi'nde düzenlenen "Yenimahalle Mesleki ve Teknik Öğretim Tesisi"nin temel atma törenine katıldı. Törenin tamamlanmasının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Yavaş, Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarıyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
“UZUN SÜREDİR HERHANGİ BİR GÖRÜŞMEM OLMADI”
Bir muhabirin, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in önümüzdeki hafta cuma günü Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda yapacağı belirtilen açıklamaya dair kendisiyle bir istişaresi olup olmadığını sorması üzerine Başkan Yavaş, görüşme gerçekleşmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
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