Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Alihan Kuriş’in liderliğini yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik 24 Kasım’da 8 ilde 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 22’si yakalandı. Suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, kara para aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 18’i tutuklandı, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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