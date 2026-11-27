Bakan Tekin'den okul saldırısıyla ilgili çarpıcı açıklama: Otopsi raporunda çelişkiler var
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş'ta 10 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısının faili İsa Aras Mersinli için yeniden otopsi talep edilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Otopsi raporundaki bulgularla dönemin valisinin açıklamaları arasında çelişki olduğunu belirten Bakan Tekin, "Otopsi raporunda valinin açıklamasının tersine kurşun izi yok" ifadelerini kullanırken, madde kullanımına dair incelemelerin de yeterli açıklıkta olmadığını vurguladı.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.