Taklit ve tağşişte başı 4 gıda ürünü çekiyor: Listeye en fazla bal et süt ve zeytinyağı giriyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü Yusuf Varlık, taklit ve tağşişe en çok et ve süt ürünleri ile bal, baharat, zeytinyağı ve bazı takviye edici gıdalarda rastladıklarını söyledi.