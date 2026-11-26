- "Failin otopsisinde çelişkili durumların olduğunu gördük. Otopsi raporunda valinin açıklamasının tersine kurşun izi yok."
Saldırganın yasaklı madde kullanıp kullanmadığına yönelik bulgulara da değinen Bakan Tekin, "Çocuğun madde kullanımıyla ilgili otopsi raporunun yeterli açıklıkta olmadığını düşünüyoruz" dedi.
BAKANLIK DİLEKÇESİNDE "MEKANİK BİR ROBOT GİBİYDİ" TESPİTİ
Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunduğu dört sayfalık dilekçeyle otopsi işleminin yenilenmesini talep etmişti. Adli Tıp Kurumu Gaziantep Grup Başkanlığı'nca hazırlanan 21 Nisan 2026 tarihli rapor ile 27 Nisan 2026 tarihli ek raporun yalnızca sınırlı bir ilk tarama testini yansıttığı savunulan dilekçede, şu çarpıcı tespitlere yer verilmişti:
- "Soruşturma dosyasında yer alan kamera kayıtları ve görgü tanığı beyanları incelendiğinde, failin saldırıları gerçekleştirirken sergilediği soğukkanlılık, panik durumunun tamamen yokluğu ve adeta mekanik bir robot gibi belirli süre boyunca kesintisiz ateş edip, ardından şarjör değiştirmek üzere soğukkanlılıkla başka alana geçmesi ve bu ateş etme/şarjör değiştirme eylemini hatasız bir şekilde tekrarlaması insan doğasının olağan korku ve heyecan reflekslerine tamamen aykırıdır. Failin bu eylemi tek başına planlamadığı kuşkusu dikkate alındığında, kendisini yönlendiren ve bu maddeleri temin eden bir şer odağının varlığı kaçınılmazdır. İlk otopsideki standart kitlerin bu spesifik uyarıcıları yakalayamayarak 'yalancı negatiflik' üretmiş olması riski karşısında, failin robotik motor becerilerini tetikleyen bu gizli maddelerin tespiti ancak talep ettiğimiz LC-MS/MS ileri kromatografik analizi ile mümkün olacaktır."
İLERİ TOKSİKOLOJİK ANALİZ VE HTS KAYITLARI TALEP EDİLDİ
Dilekçede, İsa Aras Mersinli'ye üçüncü kişiler tarafından iradesi dışında kimyasal madde kullandırılmış olabileceği ihtimalinin aydınlatılması amacıyla mahkemeden kapsamlı taleplerde bulunulmuştu:
Adli Tıp Kurumunda muhafaza edilen kan, doku ve göz içi sıvısı örneklerinin İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Kimya İhtisas Dairesi'nde ileri analiz yöntemleriyle yeniden incelenmesi istendi.
İncelemede yeni nesil uyarıcılar, sentetik kannabinoidler, fentanil ve türevleri, benzodiazepin, pregabalin ve eroin metabolitlerini kapsayan genişletilmiş test panellerinin kullanılması talep edildi.
Ayrıca otopsi işleminin yenilenmesi, saldırganın olay öncesindeki irtibatlarının, HTS kayıtlarının ve birlikte olduğu kişilerin araştırılması ile olay gününe ait okulun güvenlik kamerası ve otopsi video kayıtlarının bir örneğinin Bakanlığa teslim edilmesi istendi.
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