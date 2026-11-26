Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası dava gündemde: Komisyon Başkanı Şahin'den hukuk devleti vurgusu

TBMM Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, "Komisyon olarak Kahramanmaraş'ta yaşanan ve milletçe derin acı duyduğumuz saldırıya ilişkin hukuki süreci büyük bir dikkat ve hassasiyetle takip ediyoruz." dedi.