Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde şap hastalığı tespit edildi. Hastalık üzerine ilçe genelindeki 37 mahallede karantina uygulaması başlatıldı.
Hayvan sevk ve hareketleri yasaklandı
Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yaptığı duyuruya göre, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara yönelik karantina tedbirleri devreye alındı.
Karantina süresince belirlenen mahallelerde hayvanların sevk ve hareketleri, kısıtlama kararları doğrultusunda yasaklandı. Yetiştiricilerden biyogüvenlik tedbirlerine titizlikle uymaları istendi.
Aşı kampanyası 31 Aralık'a uzatıldı
Kentte şap hastalığıyla mücadele amacıyla eylül ayında sonbahar dönemi aşı kampanyası başlatılmıştı. Kampanya çerçevesinde 83 bin doz aşı yapılması planlanıyordu.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın aldığı kararla, normal şartlarda 14 Eylül'de sona eren kampanyanın süresi 31 Aralık'a kadar uzatıldı.
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