Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra'daki Uzunkum Lahana Koyu'nda kıyı temizliği etkinliği düzenledi. Çalışmada 15 torba atık toplandı.
Etkinlik kıyı kirliliğinin önlenmesine katkı sağlarken, toplanan atıklardan elde edilen veriler uluslararası izleme sistemine aktarıldı.
Etkinlik MLW çalışması kapsamında yapıldı
Avrupa Çevre Ajansı'nın Marine Litter Watch (MLW) çalışması kapsamında yürütülen temizlik, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca belirlenen noktalardan Uzunkum Lahana Koyu'nda gerçekleştirildi.
Kıyılar yılda 4 kez temizleniyor
Deniz kirliliğiyle mücadele ve çevre bilincinin artırılması amacıyla Kandıra Diriliş Koyu ile Uzunkum Lahana Koyu'nda yılda 4 kez periyodik kıyı temizliği yapılıyor.
Son çalışmaya Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı personeli ile Altıntel Liman ve Terminal İşletmeciliği çalışanları katıldı. Kıyı şeridindeki atıklar toplandı, toplam 15 torba atık bertaraf edilmek üzere bir araya getirildi.
Veriler TÜRÇEV aracılığıyla aktarılıyor
Toplanan atıklar türlerine göre ayrıştırılıyor ve miktarlarıyla birlikte kayıt altına alınıyor. Elde edilen veriler raporlanarak Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'na (TÜRÇEV) iletiliyor.
TÜRÇEV aracılığıyla Avrupa Çevre Ajansı'na aktarılan veriler, uluslararası izleme sistemine katkı sunuyor. Çalışmalarla kıyı kirliliğinin takip edilmesi, atık türlerinin değerlendirilmesi ve çevrenin korunmasına yönelik faaliyetlerin bilimsel verilerle desteklenmesi hedefleniyor.
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