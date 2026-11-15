Fethiye'de feci kaza: Elektrik direğine çarpan otomobil alev topuna döndü

Söz konusu kaza, Fethiye-Muğla kara yolunun Karagedik Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 48 EC 618 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
DEVRİLEN DİREĞİN ALTINDA KALAN OTOMOBİL ALEV ALDI
Çarpmanın etkisiyle devrilen elektrik direğinin altında kalan otomobil, kısa sürede alevlere teslim oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 5 KİŞİ YARALANDI
Ekiplerin yaptığı incelemede otomobilde bulunan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Aralarında çocukların da bulunduğu 5 yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Fethiye'deki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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