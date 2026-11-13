Artvin'de yıl boyunca tutulan 100 atmaca doğaya salındı

Artvin'de 100 atmaca doğayla buluştu

Artvin'in Hopa ilçesinde geleneksel atmacacılık kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen programda 100 atmaca doğaya bırakıldı. Hopa Kaymakamlığının koordinasyonunda, Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğünce Hopa Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinliğe protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Atmacacılık geleneğinin önemine dikkat çekildi

Hopa Kaymakamı Uğur Karakaya, atmacacılığın kentin doğası, coğrafyası, tarihi ve kültürüyle bütünleşen bir gelenek olduğunu belirtti. Çevre ve doğa bilincinin bu kültürle bütünleştiğini ifade eden Karakaya, atmacacılığın babadan oğula, dededen toruna aktarılan önemli bir gelenek olduğunu söyledi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürü Cüneyt Aloğlu da geleneğin doğaya duyarlı avcılar ve atmacacılar sayesinde sürdürüldüğünü kaydetti. Aloğlu, atmacacılık kültürünün doğru anlaşılması ve gelecek nesillere aktarılması için bu tür programların önem taşıdığını vurguladı.

Sezonun en güzel atmacası seçildi

Konuşmaların ardından folklor ekibi gösteri sundu. Jürinin değerlendirmesiyle sezonun en güzel atmacası seçilerek sahibine ödül verildi. Program, Artvin ve Rize'de yıl boyunca tutulan 100 atmacanın doğaya salınmasıyla sona erdi.