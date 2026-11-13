Temizlik görevlisi Heimlich manevrasıyla öğrencinin hayatını kurtardı: O anlar kamerada

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Hatay’ın Yayladağı ilçesinde bulunan bir ilkokulda yaşanan olay, ilk yardım bilgisinin ve soğukkanlı müdahalenin hayati önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Teneffüs sırasında boğazına yiyecek kaçan küçük öğrenci, okul personelinin dikkati sayesinde olası bir faciadan döndü.

Olay, Yayladağı ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde yer alan Yavuz Selim İlkokulu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, teneffüs esnasında yemek yiyen ilkokul öğrencisinin soluk borusuna yiyecek kaçtı. Bir anda nefessiz kalan ve zor anlar yaşayan öğrenciyi fark eden okulun temizlik görevlisi Zafer Hüner, durumu anlayarak saniyeler içinde harekete geçti.

Vakit kaybetmeden öğrencinin arkasına geçerek doğru teknikle Heimlich manevrası uygulayan Zafer Hüner, küçük çocuğun boğazına takılan yiyeceğin çıkmasını sağladı. Başarılı müdahalenin ardından küçük öğrenci yeniden rahat nefes almaya başlarken, temizlik görevlisinin hayat kurtaran bu soğukkanlı müdahalesi okulun güvenlik kamerasına anbean yansıdı.