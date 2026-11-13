Alanya'da giyim mağazasına taklit ürün baskını

Antalya’daki COP31 Zirvesi'ne 'kokoreç' damga vurdu: Tadına bakan misafirler hayran kaldı

Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında BM kontrolündeki mavi bölgede kurulan kokoreç standı, yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Daha önce Avrupa Birliği tarafından kabul edilmeyen geleneksel sokak lezzetini ilk kez deneyimleyen yabancı katılımcılar, "Kokoreç çok güzel" diyerek beğenilerini dile getirirken, lezzete hayran kalan birçok ziyaretçi ertesi gün yeniden standın yolunu tuttu.