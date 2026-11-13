Alanya'da giyim mağazasına taklit ürün baskını
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir giyim mağazasında taklit ürün satıldığı yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri ve marka avukatları harekete geçti. Şekerhane Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan iş yerinde denetim gerçekleştirildi.
Çevik kuvvet ekipleri önlem aldı
Denetim sırasında çevik kuvvet ekipleri mağaza önünde geniş güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri ve marka avukatları tarafından iş yerinde yapılan aramada, imitasyon olduğu belirlenen ürünlere el konuldu.
Mağaza sahibinden denetimlere tepki
Mağaza sahibi Ü.Ö., marka avukatlarının sık sık denetim gerçekleştirmesine tepki gösterdi. Ü.Ö., denetimlerin çözüm odaklı bir yasal düzenlemeyle ele alınması gerektiğini ifade etti.
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