"S-70 tipi helikopterimizin henüz belirlenemeyen bir sebeple Malatya’da kaza kırıma uğraması sonucu, helikopterde bulunan 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.
Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’mize ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz."
Bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
S-70 tipi helikopter
Sikorsky S-70, ABD merkezli Sikorsky Aircraft tarafından geliştirilen, orta sınıf genel maksat ve nakliye helikopteri ailesidir.
ABD Ordusu envanterinde UH-60 Black Hawk (Kara Şahin) adıyla bilinen bu platform, Türk Silahlı Kuvvetleri dahil pek çok ülkenin hava, kara ve deniz kuvvetlerinde aktif olarak görev yapmaktadır.
Türkiye'de Sikorsky helikopterlerin karıştığı kazalar
- 22 Temmuz 2012
– Hakkari: Yüksekova'da Jandarma Genel Komutanlığına ait S-70 Sikorsky tipi helikopter, Dağlıca'nın kuzeydoğusundaki Deryan Tepe'ye iniş sırasında kaza-kırıma uğradı. 5 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı.
- 11 Ekim 2012
– Diyarbakır: Lice'deki Abalı Karakolu'ndan kalkış yapan S-70 tipi helikopterin kuyruğu elektrik tellerine takıldı. Kazada 1 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı.
- 10 Kasım 2012
– Siirt: Pervari ilçesinde S-70 tipi askeri helikopter düştü. Kazada 17 asker şehit oldu.
- 17 Aralık 2013
– Ankara: Gölbaşı ilçesinde Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait S-70 Sikorsky tipi helikopter, yüksek gerilim hattına çarparak düştü. 4 asker şehit oldu.
- 13 Ekim 2014
– Kocaeli: Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait S-70B Sikorsky tipi helikopter, Kartepe ilçesinde kaza-kırıma uğradı. 4 askeri personel şehit oldu.
- 5 Temmuz 2016
– Giresun: Alucra ilçesinde askeri S-70 Sikorsky tipi helikopter düştü. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
- 10 Mart 2017
– İstanbul: Büyükçekmece'de özel bir şirkete ait S-76 tipi Sikorsky helikopter düştü. 2 pilot ve 5 yolcu olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetti.
- 18 Nisan 2017
– Tunceli: Pülümür ilçesinde Emniyet Genel Müdürlüğüne ait Sikorsky tipi polis helikopteri düştü. 1 hakim, 7 polis, 1 astsubay ve 3 mürettebat olmak üzere 12 kişi şehit oldu.
- 26 Kasım 2018
– İstanbul: Sancaktepe'de eğitim uçuşu yapan askeri helikopter yerleşim yerine düştü. Kazada 4 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.
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