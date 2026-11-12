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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde askeri helikopterin düşmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.

MSB'den ilk açıklama: Kaza kırımda dört şehidimiz var

Milli Savunma Bakanlığı, kaza kırım ile düşen helikopterin S-70 tipi olduğunu ve enkazına ulaşıldığını açıkladı.

Yapılan ikinci duyuruda, dört askerin şehadete erdiği ifade edildi.

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MSB açıklaması şöyle:

"S-70 tipi helikopterimizin henüz belirlenemeyen bir sebeple Malatya’da kaza kırıma uğraması sonucu, helikopterde bulunan 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’mize ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz."

Bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

S-70 tipi askeri helikopter

S-70 tipi helikopter

Sikorsky S-70, ABD merkezli Sikorsky Aircraft tarafından geliştirilen, orta sınıf genel maksat ve nakliye helikopteri ailesidir.

ABD Ordusu envanterinde UH-60 Black Hawk (Kara Şahin) adıyla bilinen bu platform, Türk Silahlı Kuvvetleri dahil pek çok ülkenin hava, kara ve deniz kuvvetlerinde aktif olarak görev yapmaktadır.

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Türkiye'de Sikorsky helikopterlerin karıştığı kazalar

- 22 Temmuz 2012 – Hakkari: Yüksekova'da Jandarma Genel Komutanlığına ait S-70 Sikorsky tipi helikopter, Dağlıca'nın kuzeydoğusundaki Deryan Tepe'ye iniş sırasında kaza-kırıma uğradı. 5 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı.

- 11 Ekim 2012 – Diyarbakır: Lice'deki Abalı Karakolu'ndan kalkış yapan S-70 tipi helikopterin kuyruğu elektrik tellerine takıldı. Kazada 1 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı.

- 10 Kasım 2012 – Siirt: Pervari ilçesinde S-70 tipi askeri helikopter düştü. Kazada 17 asker şehit oldu.

- 17 Aralık 2013 – Ankara: Gölbaşı ilçesinde Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait S-70 Sikorsky tipi helikopter, yüksek gerilim hattına çarparak düştü. 4 asker şehit oldu.

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- 13 Ekim 2014 – Kocaeli: Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait S-70B Sikorsky tipi helikopter, Kartepe ilçesinde kaza-kırıma uğradı. 4 askeri personel şehit oldu.

- 5 Temmuz 2016 – Giresun: Alucra ilçesinde askeri S-70 Sikorsky tipi helikopter düştü. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

- 10 Mart 2017 – İstanbul: Büyükçekmece'de özel bir şirkete ait S-76 tipi Sikorsky helikopter düştü. 2 pilot ve 5 yolcu olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetti.

- 18 Nisan 2017 – Tunceli: Pülümür ilçesinde Emniyet Genel Müdürlüğüne ait Sikorsky tipi polis helikopteri düştü. 1 hakim, 7 polis, 1 astsubay ve 3 mürettebat olmak üzere 12 kişi şehit oldu.

- 26 Kasım 2018 – İstanbul: Sancaktepe'de eğitim uçuşu yapan askeri helikopter yerleşim yerine düştü. Kazada 4 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

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