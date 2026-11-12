ABD tarihinde bir ilki başarmıştı: İlk Müslüman senatör Sayed Kur'an üzerine yemin edecek

Ulusal Kamu Radyosu'nda (NPR) yayımlanan bir programa konuk olan Demokrat Partili Sayed, ara seçimlerin ardından gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Sayed, senatörlük yeminine dair "Kur'an üzerine yemin edeceğim. Thomas Jefferson'a ait bir Kur'an nüshası vardı. Keith Ellison Kongre'de yemin ederken bu Kur'an üzerine yemin etti. Michigan Üniversitesi'nde de ilk Kur'an nüshasının bulunduğu belirtiliyor. Çok eski ve tercih bu olabilir." ifadesini kullandı.

"Trump zekiymiş gibi davranmayacağım"

Sayed, ara seçimlerden önce Demokratlar kazanırsa "her şeyi veto edeceğini" söyleyen Başkan Donald Trump'a tepki gösterdi.

Seçim döneminde vadettiği sağlık yasası konusunda Trump'a meydan okuyan Sayed, Demokratların sağlık yasasını Kongre'den geçirmesi ve Trump'ın bunu veto etmesi durumunda, partisinin halk için çalışmak istediğini göstermiş olacağını savundu.

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Sayed, Trump'ın ciddi olmaya ve Amerikan halkı için bir şeyler yapmaya başlamak istemesi halinde bu durumun "harika" olacağını vurgulayarak "Bu arada ben, bu adam bir şekilde zekiymiş gibi davranmayacağım. Bu adamın bir stratejisi varmış ya da bir şekilde parlakmış gibi de göstermeyeceğim." diye konuştu.

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