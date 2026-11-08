İsrail’e desteğin bedeli: Hezimet!

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Amerikan seçimlerinin en büyük kaybedenleri Trump, Neoconlar ve İsrail lobisi (AIPAC) oldu. Trump, seçmenlerinden kendisinin sandıkta olduğunu varsayarak oy kullanmalarını istemişti. Öyle anlaşılıyor ki seçmenler Trump’ın bu sözünü ziyadesiyle ciddiye almışlar.

Anketlere göre Demokratların Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu elde edecekleri belliydi. Senato içinse rekabetçi bir durum söz konusuydu. Ancak sonuçlar beklenenin çok daha ötesine geçti. Cumhuriyetçiler Kongre’nin her iki kanadında da hezimete uğradılar. Yenilgi demek bile sonuçları yumuşatmak olur. Zaten Demokratların zaferi “Mavi Dalga”, “Mavi Tsunami”, “Meteor Çarpması” ve “Mükemmel Fırtına” gibi nitelemelerle anlatılıyor.

Trump İsrail için İran’a savaş açmasının hezimetin nedeni olduğunu zaten söyledi. Başkan Yardımcısı JD Vance bunu daha açık ifade etti. Trump, Tucker Carlson, Marjorie Taylor Greene ve Thomas Massie başta gelmek üzere İran’a saldırıları eleştiren Cumhuriyetçileri hedefe koymuştu. Baskı o kadar şiddetliydi ki Grenee, Kongre üyeliğinden bile istifa etmişti.

Carlson ve Greene, Trump’ın Önce Amerika ve MAGA (Amerikayı Yeniden Büyük Yap) hareketinin önde gelen savunucuları arasındaydılar. Trump, Cumhuriyetçi kamptaki “Önce İsrail” kanadına boyun eğerek kendi söyleminin tersine bir tutum sergiledi. Trump’ın son gün ABD’nin İsrail’e her yıl verdiği 3,8 milyar dolarlık askerî yardımın 2027’de son bulacağını duyurması ise durumu değiştirmedi. Zaten bu yardımın süresi 2028’de tamamlanıyordu.

Sandık çıkış anketleri seçmenlerin ezici çoğunluğunun İran’a saldırıların ve bu saldırıların ekonomik sonuçlarının oy vermede ön sıralarda yer tuttuğunu gösteriyor. Seçimlerden önce Amerikalıların çoğunluğu Trump’ın İsrail’le ilişkisini ve İsrail’in çıkarları için İran’a saldırarak Amerika’nın kan ve hazinesini harcamasına rıza göstermediklerini açıkça belli etmişti.

Trump ‘ın seçmenlerinin taleplerini göz ardı etmesinin sonuçları olacaktı. Nitekim oldu da. 2024’teki Başkanlık seçimlerini Demokrat aday Kamala Harris’in kaybetmesinin sebebi de Gazze’de soykırım yürüten İsrail’e silah desteğine son vermeyi veya kısıtlama getirmeyi taahhüt etmemesiydi. Oysa Demokrat seçmenler Harris’ten tam olarak bunu yapmasını istiyorlardı. Harris bunu yapmayarak Trump’a ikinci bir zafer kazandırdı. Trump ise savaşlara son vereceğini ve yeni bir savaş yapmayacağını vaat ederek bu seçimleri kazanmıştı.

Demokrat Parti’nin İsrail yanlısı yerleşik güçleri 2024 seçimlerini kaybetmelerinde İsrail’e koşulsuz desteğin başrol oynadığını kitlelerin gözünden kaçırmak istediler. Seçim sonuçlarını değerlendiren raporu bile uzun süre sakladılar. 2024’te Demokratların başına gelen şimdi Cumhuriyetçilerin başına geldi. Cumhuriyetçileri otobüsün altına atan Trump yine de İran’a saldırıların buna değdiğini söylüyor. Trump İsrail için bu savaşı başlattığını da itiraf ediyor.

İsrail Lobisi ise tüm finansal gücüyle seçimlerin göbeğindeydi. İsrail Lobisi İsrail yanlısı Demokrat adaylara ve Cumhuriyetçi adaylara dünyanın parasını aktardı. Ancak elde ettikleri sonuç buna değmedi. Lobi’nin en kritik adayları seçimleri kaybettiler. AIPAC’ın (Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi) seçim harcamalarının üçte ikisi kaybeden adaylara gitmiş.

Lobi, Michigan’da Senato adayı Dr. Abdul El-Sayed’in kaybetmesi için İsrail yanlısı Demokrat Kongre üyesi Haley Stevens’ı bile son anda Cumhuriyetçi adayın arkasına koydu. Aynı gün 60 bin kadar seçmen tepki olarak El-Sayed’e bağış yaparak sonucun ağır bir farkla değişmesini sağladı. Böylece halkın seferber olan gücü İsrail Lobisi’nin dev parasal gücünü boşa çıkardı.

İsrail de sandıklardaydı. Rhode Island Eyaleti’nin başkenti olan Providence kentindeki seçmenler, belediyenin soykırım, apartheid ve insan hakları ihlallerine zemin hazırlayan şirketlerden yatırımlarını çekmesini zorunlu kılan bir yönetmeliği “Yüzde 75” oyla kabul etti.

Providence İsrail’den yatırımlarını çekme kararı alan en büyük ABD kenti oldu. Providence şehir fonlarından İsrail’e doğrudan ve koşulsuz kredi işlevi gören İsrail tahvillerine uzun yıllardır yatırım yapılıyordu. Yönetmeliğin kabul edilmesine yönelik kampanyanın önde gelen savunucularından 28 yaşındaki David Morales de Providence Belediye Başkanı olarak seçildi.

İsrail yanlısı Neoconlar İran’a saldırıların seçimler üzerinde ciddi bir etkisi olmayacağına dair yoğun bir propaganda yaptılar. Neoconlar Trump’ı durdurmaya çalışan Tucker Carlson ve arkadaşlarına adeta savaş açtılar. Seçim sonuçlarıysa Carlson ve arkadaşlarını haklı çıkardı.

Başlıklar :trumpisrailabdabdullah muradoğlu
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İsrail’e desteğin bedeli: Hezimet!
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