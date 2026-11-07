Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Antalya 'nın ev sahipliği yapacağı COP31 Liderler Zirvesi öncesinde kentte hazırlıklar hızlandı. Zirve kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda 7 ilçede 11-12 Kasım tarihlerinde uzaktan eğitim uygulanacak.

Aynı ilçelerde görev yapan ve okul öncesi veya ilkokula giden çocuğu bulunan kadın kamu çalışanları da iki gün idari izinli sayılacak.

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31), 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek zirvede çok sayıda ülkenin devlet ve hükümet temsilcilerinin yanı sıra uluslararası kuruluşlar, uzmanlar ve sivil toplum temsilcileri bir araya gelecek.

Organizasyon süresince kentte oluşması beklenen yoğunluk ve güvenlik tedbirleri nedeniyle Antalya Valiliği tarafından çeşitli düzenlemeler yapıldı.

Reklam Reklam

7 ilçede iki gün uzaktan eğitim uygulanacak

Antalya Valiliğinin yayımladığı genelgeye göre 11-12 Kasım tarihlerinde Aksu, Döşemealtı, Konyaaltı, Kepez, Manavgat, Muratpaşa ve Serik'teki tüm resmi ve özel okullarda yüz yüze eğitime ara verilecek.

Belirlenen ilçelerde eğitim faaliyetleri uzaktan yürütülecek. Bu tarihlerde okul servisleri çalışmayacak, taşımalı eğitim hizmeti de verilmeyecek.

Okul yöneticileri ise öğrencilerin eğitim sürecini takip etmek, velilerden gelecek soruları yanıtlamak ve okul binalarının güvenliğini sağlamak amacıyla görevlerine devam edecek. Antalya'nın diğer ilçelerinde eğitim öğretim normal takviminde sürdürülecek.

Reklam Reklam

Kamu çalışanı annelere iki gün idari izin

Valiliğin düzenlemesi yalnızca eğitim kurumlarıyla sınırlı kalmadı. Belirlenen 7 ilçede görev yapan kamu personelinden okul öncesi veya ilkokula devam eden çocuğu bulunan kadın çalışanların da 11-12 Kasım tarihlerinde idari izinli sayılması kararlaştırıldı.

Ancak kurum amirleri, birim yöneticileri ve kritik görevlerde bulunan personel bu uygulamanın dışında tutulacak.

Güvenlik ve kamu hizmetlerinde kesinti olmayacak

COP31 organizasyonunda doğrudan görev alan personelin yanı sıra güvenlik, trafik, sağlık, itfaiye, ulaşım, acil durum, altyapı, enerji, su ve temizlik hizmetlerinde çalışanlar görevlerini sürdürecek.

Ayrıca nüfus, tapu, vergi, sosyal güvenlik ve sağlık gibi vatandaşların yoğun olarak hizmet aldığı kamu birimlerinde yeterli sayıda personel bulundurulacak.

Böylece zirve süresince alınacak tedbirlerle hem organizasyonun güvenli şekilde yürütülmesi hem de kentte günlük yaşamın ve temel kamu hizmetlerinin aksamaması hedefleniyor.

Gündem

Afyonkarahisar'ı sarsan katliamda acı veda: Silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Hilal Mete son yolculuğuna uğurlandı

Ekonomi

COP31 için dev güvenlik planı: Tüm dünyanın gözü Türkiye'de olacak