Meslek ortaokullarının sayısı artırılacak
Mesleki eğitimin iş gücü piyasasının ihtiyaçlarıyla daha uyumlu hale getirilmesi için yeni adımlar atılıyor. 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında sektör içi ve sektöre entegre okulların, bölge okullarının ve ihtisaslaşmış meslek liselerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.
Mesleki ve teknik Anadolu liseleri bünyesindeki meslek ortaokullarının sayısı da artırılacak. Program kapsamında mesleki eğitimde özel sektörün ve ailelerin karar alma süreçlerine katılımı sağlanacak.
İHTİYACA GÖRE
Firmaların eğitim merkezlerinden öğrencilerin yararlanması için protokoller yapılacak, gençlere işletmelerde uygulamalı eğitim imkânı sunulacak. Staj ve mesleki eğitim süreçlerinin niteliğini artırmak amacıyla işletmelerdeki usta öğretici ve eğitici personele iş pedagojisi, meslek etiği, ahilik, iletişim ve iş sağlığı güvenliği eğitimleri verilecek. Meslek liselerinde alan ve dalların açılması veya kapatılması, bölgesel ihtiyaçlar ve sektör taleplerine göre belirlenecek.