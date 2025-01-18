MEB'den düzenleme: İlkokullarda yeni dönem

Milli Eğitim Bakanlığı, dün Resmî Gazete’de yayımlanan Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde kapsamlı değişiklikler yaptı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında güncellenen müfredat doğrultusunda, her dönem sonunda karne yerine okul öncesi eğitimde "beceri edinim raporu", ilkokullarda ise "gelişim raporu" verilecek. Bu raporlar, e-Rapor formatında elektronik imza ile düzenlenebilecek. Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise, öğrencilerin karne uygulaması devam edecek.

NAKİL İŞLEMLERİ

Okula nakil zamanları netleştirildi, meslek ortaokuluna geçiş zamanları ve şartları belirlendi. Meslek ortaokuluna geçmek isteyen öğrencilerin nakli, 5'inci ve 6'ncı sınıflarda eğitim ve öğretim yılı süresince, 7'nci sınıfta ise eylül ayının son iş gününe kadar zorunlu meslek derslerinden muaf tutularak yapılacak. Hastanede uzun süreli yatış kararıyla tedavi süreci devam eden bireylerin bulunduğu ailelerin çocuklarına nakil işlemlerinde kolaylık getirildi.

SINIF TEKRARI VELİ ONAYIYLA

İlkokullarda okul müdürlüğünce istenilen yeterlilik düzeyine ulaşamamış öğrencilerin velilerine, sınıf tekrarıyla ilgili her yıl mayıs ayında yazılı, e-posta veya SMS ile bilgilendirme yapılacak. Yapılan bilgilendirme üzerine velinin, ders yılı bitimine bir hafta kalıncaya kadar okul müdürlüğüne vereceği dilekçeyle sınıf tekrarı yaptırılabilecek. Sınıf tekrarı, ilkokul öğrenimi süresince bir kez uygulanacak. Öğrenci devamsızlıklarının daha hızlı takip edilebilmesi için velinin özür belgesi veya beyanını okula teslim süresi 3 gün olarak düzenlendi. Sınavlara herhangi bir nedenle katılamayan veya projesini zamanında teslim edemeyen öğrencinin velisine bildirilmesi yöntemlerine SMS yolu da eklendi.

KARDEŞLERİN KAYDI AYNI OKULA

Yeni okul açılması, kayıt alanının değiştirilmesi veya velinin adres değişikliği yapması nedenleriyle farklı okullara devam etmek zorunda kalan kardeşlerin nakilleri, velinin isteği doğrultusunda kardeşlerden birinin okuluna yapılabilecek. Kınama ve üstü yaptırımı gerektiren olumsuz davranışa maruz kalan öğrencinin, velisinin yazılı başvurusu ve rehberlik servisinin uygun görüşüyle başka okula nakli gerçekleştirilebilecek. Ayrıca, nakil işlemlerinde öğrencilerin gelişim süreçlerini destekleyecek rehberlik hizmetleri devreye alınacak.















