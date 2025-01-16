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Amerika'da sokakta yaşayan Türk mühendisin ağabeyi konuştu: "Yetkililerin kardeşimi kurtarmasını istiyoruz"

Amerika'da sokakta yaşayan Türk mühendisin ağabeyi konuştu: "Yetkililerin kardeşimi kurtarmasını istiyoruz"

Şefika Nur Çiftçi
21:1416/01/2025, Perşembe
G: 16/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Amerika'ya giden genç mühendis İbrahim Gündoğdu, evsiz kamplarında ya da sokakta yaşıyor
Amerika'ya giden genç mühendis İbrahim Gündoğdu, evsiz kamplarında ya da sokakta yaşıyor

Devlet bursuyla Amerika’ya yüksek lisans yapmaya giden makine mühendisi İbrahim Gündoğdu, sokakta yaşamaya başladı. İbrahim’in fotoğrafını görenler artık onu tanıyamıyor. Uyuşturucu kullandığı ileri sürülen Gündoğdu’nun bipolar bozukluk ve şizofreni belirtileri gösterdiği öğrenildi. Ağabey Faruk Gündoğdu, sorularımızı yanıtladı.

1993 doğumlu ve Giresunlu olan İbrahim Gündoğdu, Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra 2019 yılının Ağustos ayında Devlet Su İşleri adına Milli Eğitim Bakanlığının bursu ile yüksek lisansını yapmak üzere ABD’nin Birmingham Alabama Üniversitesine gitmeye hak kazandı.


- İbrahim Gündoğdu'nun eski ve son hali

Çalışmalarını Amerika’da sürdüren gazeteci Anıl Sural’ın haberine göre; Gündoğdu’nun eğitim süreci devam ederken uyuşturucu bağımlısı olduğu ve sokakta yaşamaya başladığı öğrenildi.


Uzatmalar dahil 2022 yılına kadar eğitimini tamamlamak şartıyla Amerika’ya giden Gündoğdu, söz verdiği tarihte eğitimini tamamlayamadı ve Devlet Su İşlerine tazminat ödemeye mahkum edildi.


- İbrahim Gündoğdu'nun son hali

Bununla birlikte Gündoğdu’nun, eğitimini tamamladıktan sonra ABD'deki çalışma şartını yerine getirmemesi üzerine de üniversite yönetimi tarafından vizesi iptal edildi.


Bir süre sonra, yani 2023’te mezun olan İbrahim Gündoğdu, faizi hesaplanmamış haliyle yaklaşık 5 milyon lirayı bulan tazminatını ödeyemeyince ABD’de çalışıp borcu için para biriktirmeye karar verdi.


İbrahim'in ailesine ulaştık


Gündoğdu’nun ailesi akıbetine dair sorularımızı yanıtladı.

Kamu görevlisi olan ağabey Faruk Gündoğdu
, kardeşinin uyuşturucu kullanıp kullanmadığına dair ellerinde net bir bilgi olmadığını fakat İbrahim Gündoğdu’nun bipolar bozukluk rahatsızlığının olduğunu söyledi.


Faruk Gündoğdu ayrıca kardeşinin son dönemlerde; hayali düşmanlar ve insanlarla konuştuğunu, onlarla kendisini savaş içinde gördüğünü aktararak şizofreni belirtilerinin olduğunu da ifade etti.


Gündoğdu, sürecin en başından bu yana kardeşiyle hep irtibatta olduklarını, arkadaşlarının da İbrahim’i yalnız bırakmadığını fakat gencin gerçek dışı beyanlarla hem ailesini hem de arkadaşlarını habersiz bıraktığını anlattı. Ağabey, kardeşiyle en son 2023 yılının Aralık ayında iletişim kurduğunu bir daha kendisiyle konuşamadığını belirtti.


- İbrahim Gündoğdu'nun son hali

“Yetkililerin kardeşimin elinden tutmasını istiyoruz”


Faruk Gündoğdu,
“Kardeşimi bulmak için 14 Temmuz 2024 tarihinde Amerika’ya gittim, arkadaşları aracılığıyla güç bela onu bulduk. Fakat beni gördüğü gibi kaçtı ve bir daha onu hiç göremedim. Akıl sağlığının yerinde olmadığını düşünüyorum. Yaklaşık 1 ay boyunca çok sayıda şehirde bölgedeki Türklerle birlikte onu aradık. Konsolosluk çalışanları ve eğitim ataşesi bize yardımcı olmaya çalıştı. Polise gittik ve onların yönlendirmesiyle evsiz barınaklarına baktık ancak kendisini bulamadık. Amerikalı yetkililerin kardeşimi sınır dışı etmeleri için de çok uğraştık, zaten vize hakkını da kaybetmişti ama olmadı”
dedi.

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Amerika'da sokakta yaşayan Türk mühendisin ağabeyi konuştu: "Yetkililerin kardeşimi kurtarmasını istiyoruz"
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16 Ocak, Perşembe


“Gitmeden önce psikolojik bir hastalığı yoktu”


Ağabey Gündoğdu,
aile olarak kendi içlerinde iyi geçindiklerini, Amerika’ya gitmeden önce kardeşinin herhangi bir psikolojik sorununun olmadığını
, yaşanan süreçleri psikolog ve psikiyatrlara anlattıklarında yüz yüze teşhis olmasa da doktorların kardeşine
‘bipolar bozukluk’
tanısı koyduğunu aktardı.

Gündoğdu,
“Kardeşimin başına tam olarak ne geldiğini bilmiyoruz. Yetkililerden yardım istiyoruz. Devletimize borcumuz ne ise ödeyeceğiz, yeter ki kardeşimin başına daha kötü şeyler gelmeden Türkiye’ye gönderilsin ya da devlet büyüklerimiz tarafından ülkemize getirilsin”
ifadelerini kullandı.
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