Amerika'da sokakta yaşayan Türk mühendisin ağabeyi konuştu: "Yetkililerin kardeşimi kurtarmasını istiyoruz"

“Kardeşimi bulmak için 14 Temmuz 2024 tarihinde Amerika’ya gittim, arkadaşları aracılığıyla güç bela onu bulduk. Fakat beni gördüğü gibi kaçtı ve bir daha onu hiç göremedim. Akıl sağlığının yerinde olmadığını düşünüyorum. Yaklaşık 1 ay boyunca çok sayıda şehirde bölgedeki Türklerle birlikte onu aradık. Konsolosluk çalışanları ve eğitim ataşesi bize yardımcı olmaya çalıştı. Polise gittik ve onların yönlendirmesiyle evsiz barınaklarına baktık ancak kendisini bulamadık. Amerikalı yetkililerin kardeşimi sınır dışı etmeleri için de çok uğraştık, zaten vize hakkını da kaybetmişti ama olmadı”