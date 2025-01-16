Amerika'da sokakta yaşayan Türk mühendisin ağabeyi konuştu: "Yetkililerin kardeşimi kurtarmasını istiyoruz"

Devlet bursuyla Amerika’ya yüksek lisans yapmaya giden makine mühendisi İbrahim Gündoğdu, sokakta yaşamaya başladı. İbrahim’in fotoğrafını görenler artık onu tanıyamıyor. Uyuşturucu kullandığı ileri sürülen Gündoğdu’nun bipolar bozukluk ve şizofreni belirtileri gösterdiği öğrenildi. Ağabey Faruk Gündoğdu, sorularımızı yanıtladı.
1993 doğumlu ve Giresunlu olan İbrahim Gündoğdu, Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra 2019 yılının Ağustos ayında Devlet Su İşleri adına Milli Eğitim Bakanlığının bursu ile yüksek lisansını yapmak üzere ABD’nin Birmingham Alabama Üniversitesine gitmeye hak kazandı.
Çalışmalarını Amerika’da sürdüren gazeteci Anıl Sural’ın haberine göre; Gündoğdu’nun eğitim süreci devam ederken uyuşturucu bağımlısı olduğu ve sokakta yaşamaya başladığı öğrenildi.
Uzatmalar dahil 2022 yılına kadar eğitimini tamamlamak şartıyla Amerika’ya giden Gündoğdu, söz verdiği tarihte eğitimini tamamlayamadı ve Devlet Su İşlerine tazminat ödemeye mahkum edildi.
Bununla birlikte Gündoğdu’nun, eğitimini tamamladıktan sonra ABD'deki çalışma şartını yerine getirmemesi üzerine de üniversite yönetimi tarafından vizesi iptal edildi.
Bir süre sonra, yani 2023’te mezun olan İbrahim Gündoğdu, faizi hesaplanmamış haliyle yaklaşık 5 milyon lirayı bulan tazminatını ödeyemeyince ABD’de çalışıp borcu için para biriktirmeye karar verdi.
İbrahim'in ailesine ulaştık
Faruk Gündoğdu ayrıca kardeşinin son dönemlerde; hayali düşmanlar ve insanlarla konuştuğunu, onlarla kendisini savaş içinde gördüğünü aktararak şizofreni belirtilerinin olduğunu da ifade etti.
Gündoğdu, sürecin en başından bu yana kardeşiyle hep irtibatta olduklarını, arkadaşlarının da İbrahim’i yalnız bırakmadığını fakat gencin gerçek dışı beyanlarla hem ailesini hem de arkadaşlarını habersiz bıraktığını anlattı. Ağabey, kardeşiyle en son 2023 yılının Aralık ayında iletişim kurduğunu bir daha kendisiyle konuşamadığını belirtti.