Kursa gitmeden başardı: 87 yaşında hafız oldu

Polonya’daki genç yurtların bakımsızlığından dert yandı: Ben KYK'yı özledim

Öğrenci Değişimi Programı kapsamında Polonya’ya giden bir genç kız, kaldığı yurdun koşullarını anlatarak Türkiye’deki KYK yurtlarını övdü. Polonya’da devlet okulunda eğitim gördüğünü ve aylık 8 bin TL ödediği yurtta kaldığını belirten genç kız, odaların iki kişilik olduğunu ancak tuvalet ve banyonun yan odadakilerle birlikte toplam dört kişi tarafından kullanıldığını söyledi. Banyoda duşakabin bulunmadığını ve yalnızca perde olduğunu ifade eden genç kız, yurtta temizlik hizmetinin olmadığını, çöpleri kendilerinin attığını ve temizlik malzemelerini aşağıdan alarak odalarını kendilerinin temizlediğini anlattı. Yurtta mutfak bulunduğunu ancak mutfakta sandalye olmadığını belirten genç kız, katta yaklaşık 50 kişi için yalnızca bir çamaşır makinesi ve bir kurutma makinesi bulunduğunu söyledi. Yurttaki eşyaların eski olduğunu, yatağa yattığında alttaki demirlerin kendisini rahatsız ettiğini belirten genç kız, yastık ve yorganların da kötü durumda olduğunu ifade etti. Özellikle yurda ilk gittiğinde yorganların çok kirli olduğunu söyleyen genç kız, “Bir pislik dolu yani çok çok çok kötüydü. Hani ne temiz ne yeni ne konforlu gerçekten o kadar sıkıntılıydı” dedi. Polonya’daki deneyiminin ardından Türkiye’deki KYK yurtlarını özlediğini dile getiren genç kız, “Ben KYK’yı özledim. İnanın ben de beklemiyordum. Şu anda Polonya’da exchange programındayım. 4-5 ay boyunca daha burada kalacağım” ifadelerini kullandı. Genç kız, özellikle Beşiktaş KYK yurdundan söz ederek, “Gerçekten şu anda Beşiktaş KYK olsaydı öpüp başıma koyardım ya. En azından temiz nevresim falan var” dedi ve Polonya’daki yurtta nevresimlerin de çok kirli olduğunu belirtti.