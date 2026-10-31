Kursa gitmeden başardı: 87 yaşında hafız oldu
Karabük'te yaşayan 87 yaşındaki Halil Önder, azmiyle herkese örnek oldu. Koronavirüs salgını döneminde Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye başlayan Önder, hiçbir kursa gitmeden üç yılda hafızlığını tamamladı. Ankara'da girdiği sınavı da başarıyla geçen Önder, hafızlık belgesi almaya hak kazandı.
Karabük'te yaşayan 87 yaşındaki Halil Önder, ilerleyen yaşına rağmen gösterdiği kararlılıkla dikkat çekti. Koronavirüs salgını sırasında evde geçirdiği zamanı değerlendirmek isteyen Önder, Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye karar verdi.
Herhangi bir kursa katılmadan kendi imkânlarıyla çalışan Önder, üç yılın sonunda hafızlığını tamamlamayı başardı.
MEDİNE'DE ALDIĞI İLHAMLA HAFIZLIĞA YÖNELDİ
1950'li yıllarda köylerde açılan Kur'an kurslarında dinî eğitim almaya başlayan Önder, o dönemin zorlu şartlarına rağmen Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi.
Uzun yıllar demir çekme fabrikalarında ustabaşı olarak çalışan ve emekli olduktan sonra hac görevini yerine getiren Önder'in hafızlık isteği ise Medine'de güçlendi.
Bir sabah namazında duyduğu Türkçe sesten etkilenen Önder, İstanbul'un tanınmış hafızlarından Fatih Çollak ile tanıştı. Aralarında geçen sohbet, Önder'in hafızlık yolculuğunda dönüm noktası oldu.
‘DÜNYADA HAFIZLIK KALKSA BENDEN KALKMAZ’
Salgın döneminde başladığı ezber çalışmalarını üç yıl boyunca sürdüren Önder, hafızlığını tamamladıktan sonra Ankara'da düzenlenen sınava katıldı. Sınavı başarıyla geçerek hafızlık belgesi almaya hak kazanan Önder, yaşadığı mutluluğu şu sözlerle anlattı: