Herkes yağmurdan kaçtı küçük Yusuf arkadaşını yalnız bırakmadı: O anlar yürekleri ısıttı
Adıyaman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı provası sırasında aniden bastıran sağanak yağış, yürekleri ısıtan bir dayanışma örneğine sahne oldu. Öğrenciler yağmurdan korunmak için okul binasına koşarken, 3. sınıf öğrencisi Yusuf Orman, tekerlekli sandalyedeki arkadaşı Elif Güngör'ün yardımına yetişti. Küçük Yusuf'un arkadaşını yalnız bırakmadığı anlar kameraya yansırken, örnek davranışı ödüllendirildi.
Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Bölükyayla İlkokulunda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için prova yapan öğrenciler aniden bastıran sağanağa yakalandı. Yağmurun şiddetlenmesi üzerine çocuklar okul binasına doğru koşarken, 3. sınıf öğrencisi Yusuf Orman'ın davranışı herkese örnek oldu.
HERKES OKULA KOŞTU, YUSUF ARKADAŞININ YARDIMINA YETİŞTİ
Tekerlekli sandalye kullanan arkadaşı Elif Güngör'ün yağmur altında kaldığını ve engelli rampasından çıkmakta zorlandığını fark eden Yusuf, hiç düşünmeden onun yanına koştu.
Diğer öğrenciler okul binasına sığınırken Yusuf, arkadaşının yağmur altında kalmaması için büyük çaba gösterdi. Küçük çocuğun Elif'i yalnız bırakmadığı anlar kameraya yansıdı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, Yusuf'un sergilediği dayanışma örneğiyle izleyenleri duygulandırdı.