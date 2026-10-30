Belediye Başkanı'nın babası da gözaltında: Bakırköy'deki yolsuzluk soruşturmasında 40 tutuklama talebi
Bakırköy Belediyesine yönelik ihale usulsüzlüğü soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden 40'ı tutuklama, aralarında Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun babası Mustafa Özdemir'in de bulunduğu 17'si ise adli kontrol talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Soruşturma, Bakırköy Belediyesinin mal ve hizmet alımlarına ilişkin ihale dosyalarında usulsüzlük yapıldığı ve bu nedenle kamu zararının oluştuğu iddiaları üzerine başlatıldı.
Dosyada iş yeri çalışma ruhsatı almak isteyen işletme sahiplerinden hukuka aykırı şekilde para talep edildiği, istenen miktarı ödemeyen işletmelerin ruhsat işlemlerinin ise sürüncemede bırakıldığı iddiaları yer alıyor.
63 kişi gözaltında
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 63'e yükseldi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 61 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.
40 tutuklama talebi
Gözaltına alınan şüphelilerden 40'ı tutuklama, aralarında Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun babası Mustafa Özdemir'in de bulunduğu 17'si ise adli kontrol talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.