Galata Kulesi'nde 29 Ekim'e özel gösteri
21:47, 29/10/2026, Perşembe
DHA
Cumhuriyet'in kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Galata Kulesi'nde gösteri gerçekleştirildi. Gösteride, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları ve Türk bayrağının ay yıldızı kuleye yansıtıldı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Galata Kulesi'nde gösteri gerçekleştirildi.
Gösteride, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları ve Türk bayrağının ay yıldızı kuleye yansıtıldı.
Atatürk'ün konuşma yaptığı, vatandaşları selamladığı ve resmi törenlere katıldığı anların yer aldığı gösteride, Türk bayrağının ay yıldızı ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun' mesajı da kuleyi aydınlattı.
Gösteri havadan görüntülendi.
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