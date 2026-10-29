Galata Kulesi'nde 29 Ekim'e özel gösteri

Sultanbeyli'de minibüste 1 milyon 642 bin adet sentetik ecza hapı ele geçirildi

Sultanbeyli'de 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçuna yönelik çalışmalar kapsamında bir minibüse düzenlenen operasyonda 1 milyon 642 bin adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Kanser ilacı taşıdıklarını ve İzmir’e götüreceklerini söyleyen iki şüpheli gözaltına alındı.