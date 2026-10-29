Can yayınları Genel Yayın Yönetmeni Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
Kansere yenik düşerek 58 yaşında hayatını kaybeden Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni, yazar, editör ve çevirmen Cem Akaş, Marmara İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Geçen hafta 19 yaşındaki oğlunu kaybeden Akaş'ın vedası sanat dünyasını yasa boğdu.
Türk edebiyatının ve yayıncılık dünyasının en değerli isimlerinden Cem Akaş, ailesi, sevenleri ve dostlarının katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Taziye kabulünde anne Nüvit Akaş ve eşi Esra Özdağan gözyaşlarına hakim olamadı.
"ÖNCE EVLADI SONRA KENDİSİ"
5 yıldır pankreas kanseri tedavisi gören Cem Akaş, geçen hafta 19 yaşındaki oğlu Can Akaş'ı kaybetmenin büyük acısını yaşamıştı. Bir hafta arayla baba ve oğulun vedası törene katılan herkesi derin bir üzüntüye boğdu.
Taziye dileklerini merhumun annesi Nüvit Akaş, eşi Esra Özdağan, ablası Ceyda Akaş Kabadayı ve kardeşi Derya Akaş kabul etti.
ZÜLFÜ LİVANELİ: "İNANILMAZ BİR ACI, NASIL KATLANILIR BİLMİYORUM"
Törene katılan usta sanatçı Zülfü Livaneli, "Büyük bir trajedi. Önce evladı geçen hafta uğurlamak, sonra babayı... İnanılmaz bir acı. Son redaksiyonunu yaptığı kitap benim kitaptı. Türkiye’de bu kadar kibar, asil bir insanın ve dostun kaybı hepimiz için çok acı. Nur içinde yatsın" diyerek duygularını ifade etti.
CAN ÖZ: "HAKİKİ BİR ENTELEKTÜELİ KAYBETTİK"
Can Yayınları Yönetim Kurulu Başkanı Can Öz ise yaptığı konuşmada, "Kendiyle değil hep başkalarıyla meşgul, kendini yazıya, sanata ve edebiyata adamış çok değerli bir ismi kaybettik. Kendisi hiç görünmeyen, kendisinden bahsetmeyen hakiki bir entelektüeli kaybettik. Türkiye için çok büyük bir kayıp" dedi.
Üsküdar Marmara İlahiyat Fakültesi Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cem Akaş’ın naaşı, Ümraniye’deki Hekimbaşı Mezarlığı’na götürülerek dualarla toprağa verildi.
Akaş'ın 19 yaşındaki oğlu Can Akaş 19 Ekim'de kalp yetmezliği sonucu yaşamını yitirmişti.