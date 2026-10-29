Can yayınları Genel Yayın Yönetmeni Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı

CAN ÖZ: "HAKİKİ BİR ENTELEKTÜELİ KAYBETTİK"

Can Yayınları Yönetim Kurulu Başkanı Can Öz ise yaptığı konuşmada, "Kendiyle değil hep başkalarıyla meşgul, kendini yazıya, sanata ve edebiyata adamış çok değerli bir ismi kaybettik. Kendisi hiç görünmeyen, kendisinden bahsetmeyen hakiki bir entelektüeli kaybettik. Türkiye için çok büyük bir kayıp" dedi.