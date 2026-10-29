İstanbul Valiliği duyurdu: Vatan Caddesi'ndeki 29 Ekim kortej geçişi yağış nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi
08:33, 29/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 08:39, 29/10/2026, Perşembe
DHA
Vatan Caddesi
İstanbul Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenecek olan Vatan Caddesi Kortej geçişinin, yağış nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenecek olan Vatan Caddesi Kortej geçişi, yağış nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenecek olan Vatan Caddesi Kortej geçişi, yağış nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Cumhuriyet Bayramı kutlama programı saat 10.30’da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.
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