Meteorolojiden Marmara ve Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden itibaren kuzey ve batı kesimleri başta olmak üzere Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, öğle saatlerinden itibaren Sakarya ve Yalova çevreleri ile Bursa'nın kuzey ve batısında yerel kuvvetli, Kocaeli ve çevresinde ise yerel olarak çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Kuvvetli yağışların Kocaeli, Sakarya, Yalova ve İstanbul'un Şile ilçesinde cuma günü de aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz'de ise yarın ilk saatlerden itibaren batı ilçelerinden başlayarak Mersin ile sabah saatlerinden itibaren Adana'nın batısında çok kuvvetli ve şiddetli, öğle saatlerinden itibaren Adana'nın doğusu, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş'ta kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Vatandaşların sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Gündem

Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı feribot seferleri yapılamayacak

Gündem

Kuvvetli yağışlara dikkat: 11 ile kodlu uyarı yapıldı

Hayat

Sel riski yeniden gündemde: Salı günü için kritik uyarı

Gündem

İstanbul dahil bazı bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor

Gündem

AKOM uyardı yağmur bir anda bastıracak: Sıcaklık 13 dereceye düşecek

Hayat

Trakya’dan yola çıktı İstanbul’a saat verildi: Meteoroloji’den sarı kodlu alarm