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Trakya’dan yola çıktı İstanbul’a saat verildi: Meteoroloji’den sarı kodlu alarm

Trakya’dan yola çıktı İstanbul’a saat verildi: Meteoroloji’den sarı kodlu alarm

09:34, 23/10/2026, CumaG: Güncelleme: 09:44, 23/10/2026, Cuma
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Trakya’dan yola çıktı İstanbul’a saat verildi: Meteoroloji’den sarı kodlu alarm

Balkanlar’dan gelen yağışlı sistem Trakya üzerinden yurda giriş yaptı, gözler İstanbul’a çevrildi. Meteoroloji üç il için sarı alarm verirken megakentte yağmurun başlayacağı saat de netleşti.

İstanbul'da sele neden olan kuvvetli yağmurun ardından etkili olan bahar havası, bugün ara verecek. Balkanlar üzerinden gelen yeni yağışlı hava dalgası, sabah saatlerinde Trakya'dan yurda giriş yaptı.

İstanbul'da sele neden olan kuvvetli yağmurun ardından etkili olan bahar havası, bugün ara verecek. Balkanlar üzerinden gelen yeni yağışlı hava dalgası, sabah saatlerinde Trakya'dan yurda giriş yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, yağışlı hava dalgası önce Trakya'da etkili olacak. Beklenen sağanak nedeniyle Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, yağışlı hava dalgası önce Trakya'da etkili olacak. Beklenen sağanak nedeniyle Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli için sarı kodlu uyarı yapıldı.

YAĞMUR AKŞAM İSTANBUL'A ULAŞACAK

Yağmur günün ilerleyen saatlerinde Marmara'nın kuzey ve batısı, Batı Karadeniz ile Kuzey Ege'de de etkili olacak. Öğleden sonra Marmara geneline yayılması beklenen gök gürültülü sağanak yağış, akşam saatlerine doğru İstanbul'a ulaşacak. 


İstanbul'da önceki hafta yaşanan sel benzeri bir tehlikeye dikkat çekilmiyor ancak Trakya'daki yağmurun bazı olumsuzluklara neden olabileceği ifade ediliyor.

YAĞMUR AKŞAM İSTANBUL'A ULAŞACAKYağmur günün ilerleyen saatlerinde Marmara'nın kuzey ve batısı, Batı Karadeniz ile Kuzey Ege'de de etkili olacak. Öğleden sonra Marmara geneline yayılması beklenen gök gürültülü sağanak yağış, akşam saatlerine doğru İstanbul'a ulaşacak.&nbsp;İstanbul'da önceki hafta yaşanan sel benzeri bir tehlikeye dikkat çekilmiyor ancak Trakya'daki yağmurun bazı olumsuzluklara neden olabileceği ifade ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale'nin batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması isteniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale'nin batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması isteniyor.

İSTANBUL'DA HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Yurdun diğer bölgelerinde beklenen hava durumunda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Birçok şehirde hava sıcaklıklarının sonbahar değerlerinde seyretmesi bekleniyor.


Bu durum hafta sonu da büyük oranda değişmeyecek. Bugün beklenen yağmurun ardından İstanbul'da cumartesi ve pazar günü parçalı bulutlu bir hava yaşanacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?Yurdun diğer bölgelerinde beklenen hava durumunda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Birçok şehirde hava sıcaklıklarının sonbahar değerlerinde seyretmesi bekleniyor.Bu durum hafta sonu da büyük oranda değişmeyecek. Bugün beklenen yağmurun ardından İstanbul'da cumartesi ve pazar günü parçalı bulutlu bir hava yaşanacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da yarın hava sıcaklığının 20 derece olması bekleniyor. Ankara'da yarın hava sıcaklığı 19 derece olacak. Başkentte gök gürültülü sağanak yağış beklentisi var. Ankara'nın yanı sıra Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de sahil hattı ile il bölgelerinde sağanak görülebilir.


İzmir yarın 25 derece, Antalya 27, Adana 30 derece olacak. Diyarbakır 24, Erzurum 15, Trabzon 21 derece olacak.

İstanbul'da yarın hava sıcaklığının 20 derece olması bekleniyor. Ankara'da yarın hava sıcaklığı 19 derece olacak. Başkentte gök gürültülü sağanak yağış beklentisi var. Ankara'nın yanı sıra Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de sahil hattı ile il bölgelerinde sağanak görülebilir.İzmir yarın 25 derece, Antalya 27, Adana 30 derece olacak. Diyarbakır 24, Erzurum 15, Trabzon 21 derece olacak.
Başlıklar :İstanbulHava DurumuYağmur
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