4 gol, 1 kırmızı kart kazanan yok! Beşiktaş evinde Crystal Palace ile berabere kaldı
23:56, 22/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 23:58, 22/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında evinde Crystal Palace'ı konuk etti
UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Beşiktaş evinde Premier Lig ekibi Crystal Palace'ı konuk etti. Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Goller dakika 45' Wilfred Ndidi, 51' Yeremi Pino, 55' JEan-Philippe Mateta, 73' Junior Olaitan'dan geldi. Siyah-beyazlılarda 77. dakikada Ümit Akdağ kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Beşiktaş - Crystal Palace maç özeti haberimizde.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında evinde Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlılarda goller Ndidi ve Olaitan'dan geldi. Beşiktaş - Crystal Palace maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ - CRYSTAL PALACE MAÇ SONUCU
BEŞİKTAŞ - CRYSTAL PALACE MAÇ ÖZETİ
Beşiktaş - Crystal Palace maç özetini izlemek için
UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU
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Başlıklar :BeşiktaşCrystal PalaceUEFA Avrupa Ligi