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Beşiktaş - Crystal Palace CANLI TRT 1 İZLE || Beşiktaş - Crystal Palace maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Beşiktaş - Crystal Palace CANLI TRT 1 İZLE || Beşiktaş - Crystal Palace maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

21:00, 22/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Beşiktaş - Crystal Palace CANLI TRT 1 İZLE || Beşiktaş - Crystal Palace maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında evinde bu akşam saat 22.00’de Crystal Palace’ı konuk ediyor. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak naklen yayınlanacak. Beşiktaş - Crystal Palace maçı canlı izleme linki ve TRT kesintisiz canlı yayın ekranı haberimizde.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında İngiliz temsilcisi Crystal Palace'ı konuk edecek.


Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında İngiliz temsilcisi Crystal Palace'ı konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 22.00'de başlayacak. Müsabakayı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan hakem Danny Makkelie yönetecek. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries üstlenecek. Karşılaşma, TRT 1'den canlı yayımlanacak. 


Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 22.00'de başlayacak. Müsabakayı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan hakem Danny Makkelie yönetecek. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries üstlenecek. Karşılaşma, TRT 1'den canlı yayımlanacak.&nbsp;

Avrupa Ligi'nde 2'de 2 yapan siyah-beyazlı futbol takımı, İngiliz ekibini de yenerek üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.


Avrupa Ligi'nde 2'de 2 yapan siyah-beyazlı futbol takımı, İngiliz ekibini de yenerek üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

Orkun Kökçü, formasından uzak kalacak

Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, Crystal Palace maçında forma giyemeyecek.

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasındaki Hoffenheim müsabakasında sakatlanan ve Süper Lig'deki Trabzonspor maçını kaçıran Orkun Kökçü, İngiliz ekibiyle oynanacak mücadelede de sahadaki yerini alamayacak.


Orkun Kökçü, formasından uzak kalacakBeşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, Crystal Palace maçında forma giyemeyecek.UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasındaki Hoffenheim müsabakasında sakatlanan ve Süper Lig'deki Trabzonspor maçını kaçıran Orkun Kökçü, İngiliz ekibiyle oynanacak mücadelede de sahadaki yerini alamayacak.

Beşiktaş, Avrupa'da dolu dizgin

İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano yönetimindeki siyah-beyazlı takım, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna dolu dizgin devam ediyor.

Beşiktaş, eleme turları dahil organizasyonda oynadığı 8 maçın 7'sini kazandı.



Beşiktaş, Avrupa'da dolu dizginİtalyan teknik adam Vincenzo Italiano yönetimindeki siyah-beyazlı takım, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna dolu dizgin devam ediyor.Beşiktaş, eleme turları dahil organizasyonda oynadığı 8 maçın 7'sini kazandı.

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci eleme turunda Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0 yenen Beşiktaş, bir sonraki turda Hradec Kralove'u da 1-0'lık skorlarla geçti. Play-off turunda Kauno Zalgiris'i ilk karşılaşmada 3-0 yenen ve daha sonra rövanşta 1-0 kaybeden Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Olimpik Marsilya'yı 4-1, ikinci haftada ise Hoffenheim'ı 3-2 yenmeyi başardı.

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci eleme turunda Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0 yenen Beşiktaş, bir sonraki turda Hradec Kralove'u da 1-0'lık skorlarla geçti. Play-off turunda Kauno Zalgiris'i ilk karşılaşmada 3-0 yenen ve daha sonra rövanşta 1-0 kaybeden Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Olimpik Marsilya'yı 4-1, ikinci haftada ise Hoffenheim'ı 3-2 yenmeyi başardı.

Söz konusu süreçte 15 kez gol sevinci yaşayan siyah-beyazlılar, 4 defa da topu kendi ağlarında gördü.

Siyah-beyazlılar, Crystal Palace maçıyla Avrupa'da kazanma alışkanlığını devam ettirmeyi hedefliyor.


Söz konusu süreçte 15 kez gol sevinci yaşayan siyah-beyazlılar, 4 defa da topu kendi ağlarında gördü.Siyah-beyazlılar, Crystal Palace maçıyla Avrupa'da kazanma alışkanlığını devam ettirmeyi hedefliyor.

Dolmabahçe "kale" oldu

Beşiktaş, bu sezon Tüpraş Stadı'nda oynadığı oyun ve aldığı sonuçlarla rakiplerini evlerine eli boş gönderdi.

Taraftarı önünde Süper Lig ve Avrupa kupalarında 4'er maça çıkan siyah-beyazlı takım, 8 karşılaşmadan da galip ayrıldı.

Ligde Eyüpspor (1-0), Çorum FK (6-2), Erzurumspor FK (3-0) ve Kocaelispor'u (2-1) yenen Beşiktaş, Avrupa'da ise Midtjylland (1-0), Hradec Kralove (1-0), Kauno Zalgiris (3-0) ve Marsilya'yı (4-1) mağlup etti.



Dolmabahçe "kale" olduBeşiktaş, bu sezon Tüpraş Stadı'nda oynadığı oyun ve aldığı sonuçlarla rakiplerini evlerine eli boş gönderdi.Taraftarı önünde Süper Lig ve Avrupa kupalarında 4'er maça çıkan siyah-beyazlı takım, 8 karşılaşmadan da galip ayrıldı.Ligde Eyüpspor (1-0), Çorum FK (6-2), Erzurumspor FK (3-0) ve Kocaelispor'u (2-1) yenen Beşiktaş, Avrupa'da ise Midtjylland (1-0), Hradec Kralove (1-0), Kauno Zalgiris (3-0) ve Marsilya'yı (4-1) mağlup etti.

Siyah-beyazlılar, bu maçlarda 21 gol atarken kalesinde 4 gol gördü.

Beşiktaş, İngiliz ekibi Crystal Palace'ı da yenerek Dolmabahçe'deki serisini sürdürmek istiyor.

Siyah-beyazlılar, bu maçlarda 21 gol atarken kalesinde 4 gol gördü.Beşiktaş, İngiliz ekibi Crystal Palace'ı da yenerek Dolmabahçe'deki serisini sürdürmek istiyor.

Crystal Palace formundan uzak

İngiliz temsilcisi, bu sezon istikrarsız bir grafik çiziyor.

Geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Crystal Palace, bu sezon doğrudan lig aşamasına katıldığı Avrupa Ligi'nde ilk iki haftada 1'er galibiyet ve yenilgi yaşadı.

Premier Lig'de ise ilk 7 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Crystal Palace, bu süreçte 7 puan topladı. Londra ekibi, 14. basamakta kendine yer buldu.

Crystal Palace, ligde son haftada milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton'a 5-0 kaybetti.


Crystal Palace formundan uzakİngiliz temsilcisi, bu sezon istikrarsız bir grafik çiziyor.Geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Crystal Palace, bu sezon doğrudan lig aşamasına katıldığı Avrupa Ligi'nde ilk iki haftada 1'er galibiyet ve yenilgi yaşadı.Premier Lig'de ise ilk 7 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Crystal Palace, bu süreçte 7 puan topladı. Londra ekibi, 14. basamakta kendine yer buldu.Crystal Palace, ligde son haftada milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton'a 5-0 kaybetti.

BEŞİKTAŞ - CRYSTAL PALACE CANLI SKOR

Beşiktaş - Crystal Palace maçının canlı skor ekranı için TIKLAYIN.


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Başlıklar :BeşiktaşCrystal PalaceUEFA Avrupa Ligi
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