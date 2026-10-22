Beşiktaş - Crystal Palace CANLI TRT 1 İZLE || Beşiktaş - Crystal Palace maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Mauro Icardi'nin yeni adresini açıkladılar: LaLiga iddiası

Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra henüz yeni takımını bulamayan Mauro Icardi için İspanya’dan iki kulüp devreye girdi. Valencia, Arjantinli yıldızın yıllık 5 milyon euroluk maaş talebi nedeniyle geri adım atarken, bir diğer LaLiga ekibinin golcü oyuncu da ısrarcı olduğu belirtildi.