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Trabzonspor - Hearts CANLI TRT 1 İZLE || Trabzonspor - Hearts maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Trabzonspor - Hearts CANLI TRT 1 İZLE || Trabzonspor - Hearts maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

18:47, 22/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Trabzonspor - Hearts CANLI TRT 1 İZLE || Trabzonspor - Hearts maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 2. haftasında bu akşam saat 19.45’te deplasmanda Hearts’ı konuk ediyor. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Trabzonspor - Hearts canlı izleme linki ve canlı skor ekranı haberimizde.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında İskoçya'nın Hearts takımını konuk edecek.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında İskoçya'nın Hearts takımını konuk edecek.

Papara Park'ta saat 19.45'te başlayacak müsabakayı, Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek. Visser'in yardımcılıklarını Ruben Wyns ve Mathias Hillaert yapacak. Maç TRT 1'den naklen yayınlanacak.


Papara Park'ta saat 19.45'te başlayacak müsabakayı, Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek. Visser'in yardımcılıklarını Ruben Wyns ve Mathias Hillaert yapacak. Maç TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Konferans Ligi'ndeki ilk maçında Finlandiya'nın KuPS Kuopion takımını deplasmanda 4-2 mağlup eden bordo-mavili ekip, Hearts müsabakasını da kazanarak ikinci haftayı da kayıpsız geçmeye çalışacak.

Konferans Ligi'ndeki ilk maçında Finlandiya'nın KuPS Kuopion takımını deplasmanda 4-2 mağlup eden bordo-mavili ekip, Hearts müsabakasını da kazanarak ikinci haftayı da kayıpsız geçmeye çalışacak.

İskoç ekibi Hearts ise turnuvaya 1-1'lik Nordsjaelland beraberliğiyle başladı.


İskoç ekibi Hearts ise turnuvaya 1-1'lik Nordsjaelland beraberliğiyle başladı.

Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 159. maçına çıkacak

Bordo-mavili takım, Avrupa kupalarında daha önce oynadığı 158 müsabakanın 57'sinden galibiyetle ayrıldı. 62 karşılaşmada mağlup olan Karadeniz ekibi, 39 kez de rakipleriyle berabere kaldı.

Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 99, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Konferans Ligi'nde 9 maç oynadı.

Bordo-mavililer, bu müsabakalarda 198 gol atarken kalesinde 216 gol gördü.


Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 159. maçına çıkacakBordo-mavili takım, Avrupa kupalarında daha önce oynadığı 158 müsabakanın 57'sinden galibiyetle ayrıldı. 62 karşılaşmada mağlup olan Karadeniz ekibi, 39 kez de rakipleriyle berabere kaldı.Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 99, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Konferans Ligi'nde 9 maç oynadı.Bordo-mavililer, bu müsabakalarda 198 gol atarken kalesinde 216 gol gördü.

UEFA Konferans Ligi'nde 10. maç

Trabzonspor, Hearts ile oynayacağı maçla UEFA Konferans Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 3 numaralı kupasında 10. kez sahne alacak.

UEFA Konferans Ligi'nde ilk olarak 2021-22 sezonunda Norveç'in Molde takımıyla karşılaşan bordo-mavililer, bu organizasyonda şu ana kadar oynadığı 9 maçın 2'sini kazanırken, 4'ünde berabere kaldı, 3'ünü ise kaybetti.

Bu maçlarda rakip fileleri 11 kez havalandıran Trabzonspor, kalesinde de 14 gol gördü.

Bordo-mavili takım, bu sezon Avrupa'da dördüncü karşılaşmasını oynayacak. Karadeniz ekibi, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımına sahasında 1-0, deplasmanda 4-0 mağlup oldu.

Karadeniz ekibi, UEFA Konferans Ligi ilk hafta maçında Finlandiya'nın KuPS Kuopion takımını deplasmanda 4-2 yendi.


UEFA Konferans Ligi'nde 10. maçTrabzonspor, Hearts ile oynayacağı maçla UEFA Konferans Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 3 numaralı kupasında 10. kez sahne alacak.UEFA Konferans Ligi'nde ilk olarak 2021-22 sezonunda Norveç'in Molde takımıyla karşılaşan bordo-mavililer, bu organizasyonda şu ana kadar oynadığı 9 maçın 2'sini kazanırken, 4'ünde berabere kaldı, 3'ünü ise kaybetti.Bu maçlarda rakip fileleri 11 kez havalandıran Trabzonspor, kalesinde de 14 gol gördü.Bordo-mavili takım, bu sezon Avrupa'da dördüncü karşılaşmasını oynayacak. Karadeniz ekibi, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımına sahasında 1-0, deplasmanda 4-0 mağlup oldu.Karadeniz ekibi, UEFA Konferans Ligi ilk hafta maçında Finlandiya'nın KuPS Kuopion takımını deplasmanda 4-2 yendi.

29 yıl sonra İskoçya takımı ile karşılaşacak

Trabzonspor, 29 yıl sonra İskoçya takımı ile karşı karşıya gelecek.

Bordo-mavililer, 1997-98 sezonunda UEFA Kupası 2. eleme turunda Dundee United ile karşılaşmıştı.

Karadeniz ekibi 12 Ağustos 1997'de sahasında oynadığı karşılaşmayı 1-0 kazanırken, 26 Ağustos'ta oynanan rövanş maçında 1-1 berabere kalarak turu geçen taraf olmuştu.


29 yıl sonra İskoçya takımı ile karşılaşacakTrabzonspor, 29 yıl sonra İskoçya takımı ile karşı karşıya gelecek.Bordo-mavililer, 1997-98 sezonunda UEFA Kupası 2. eleme turunda Dundee United ile karşılaşmıştı.Karadeniz ekibi 12 Ağustos 1997'de sahasında oynadığı karşılaşmayı 1-0 kazanırken, 26 Ağustos'ta oynanan rövanş maçında 1-1 berabere kalarak turu geçen taraf olmuştu.

Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetine 6-0'lık skorla imza attı

Bordo-mavililer, Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı.

Karadeniz temsilcisi, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederek Avrupa'da en farklı galibiyetine imza attı.


Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetine 6-0'lık skorla imza attıBordo-mavililer, Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı.Karadeniz temsilcisi, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederek Avrupa'da en farklı galibiyetine imza attı.

Trabzonspor, Avrupa kupalarında en farklı yenilgiyi ise İspanya'nın Barcelona takımı karşısında yaşadı. Bordo-mavililer, 1990-1991 sezonundaki Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda Barcelona'ya 7-2'lik sonuçla mağlup oldu.

Trabzonspor'un Avrupa kupaları tarihinde en fazla gol atan oyuncusu ise Hami Mandıralı oldu. Trabzonspor'un unutulmaz golcüsü, Avrupa kupalarında toplam 23 gol kaydetti.


Trabzonspor, Avrupa kupalarında en farklı yenilgiyi ise İspanya'nın Barcelona takımı karşısında yaşadı. Bordo-mavililer, 1990-1991 sezonundaki Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda Barcelona'ya 7-2'lik sonuçla mağlup oldu.Trabzonspor'un Avrupa kupaları tarihinde en fazla gol atan oyuncusu ise Hami Mandıralı oldu. Trabzonspor'un unutulmaz golcüsü, Avrupa kupalarında toplam 23 gol kaydetti.

Hearts geçen sezonu arıyor

2025-26 sezonunda Premiership'te şampiyonluğu son ana kadar kovalayan ve Rangers ile Celtic'in 41 yıllık hegemonyasını yıkmaya çok yaklaşan Hearts, bu sezona istediği başlangıcı yapamadı.

Teknik direktör Derek McInnes'in Rangers'a gitmesiyle göreve Wouter Vrancken getirildi. Bordo-beyazlılar 9 haftası geride kalan ligde 5 galibiyet 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

Edinburgh ekibi son olarak Celtic deplasmanında 7-1 gibi ağır bir mağlubiyet aldı.


Hearts geçen sezonu arıyor2025-26 sezonunda Premiership'te şampiyonluğu son ana kadar kovalayan ve Rangers ile Celtic'in 41 yıllık hegemonyasını yıkmaya çok yaklaşan Hearts, bu sezona istediği başlangıcı yapamadı.Teknik direktör Derek McInnes'in Rangers'a gitmesiyle göreve Wouter Vrancken getirildi. Bordo-beyazlılar 9 haftası geride kalan ligde 5 galibiyet 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.Edinburgh ekibi son olarak Celtic deplasmanında 7-1 gibi ağır bir mağlubiyet aldı.

TRABZONSPOR - HEARTS CANLI SKOR


Trabzonspor - Hearts maçının canlı skor ekranı için TIKLAYIN. 


TRABZONSPOR - HEARTS CANLI SKORTrabzonspor - Hearts maçının canlı skor ekranı için TIKLAYIN.&nbsp;

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Başlıklar :TrabzonsporHeartsUEFA Avrupa Ligi
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