Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'nun doğum gününü kutlamadı: Sebebi ortaya çıktı

Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Slavia Prag karşısında oyundan alınmasının ardından taraftarların ıslıklı protestosuna maruz kalan milli futbolcu, bu kez doğum gününde kulübün sessizliğiyle gündeme geldi.

Kerem Aktürkoğlu, Slavia Prag maçında gelen tepkilere "Bravo!" şeklinde karşılık vermişti.

Sarı-lacivertli ekipte 21 Ekim’de doğum gününü kutlayan Kerem Aktürkoğlu için kulübün sosyal medya hesaplarından herhangi bir paylaşım yapılmadı. Fenerbahçe’nin diğer futbolcuların doğum günlerinde yaptığı kutlamaları milli oyuncu için gerçekleştirmemesi dikkat çekti.

Takım arkadaşlarından kutlama geldi

Fenerbahçe kulübünden paylaşım gelmezken takım arkadaşları Kerem Aktürkoğlu’nu unutmadı. Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Milan Skriniar, Levent Mercan ve Nelson Semedo, milli futbolcunun doğum gününü kutlayan isimler arasında yer aldı.

Mert Hakan Yandaş'ın Kerem Aktürkoğlu paylaşımı.

Taraftar tepkisinden çekindiler

Fenerbahçe’de son dönemde yaşanan gerginlik ve taraftar tepkilerinin, kulübün bu kararında etkili oldu. Sarı-lacivertli yönetimin, oluşan kaos ortamı nedeniyle Kerem Aktürkoğlu için bir doğum günü paylaşımı yapmamayı tercih ettiği öğrenildi.

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