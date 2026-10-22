Fenerbahçe ve Galatasaray için çarpıcı oran! Şampiyonlar Ligi'nde yeni tahmin geldi
12:52, 22/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 14:06, 22/10/2026, Perşembe
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından yapay zeka, temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın üst tura yükselme ihtimallerini güncelledi.
Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftası tamamlandı. Galatasaray, Lille deplasmanından 4-2'lik zaferle döndü ve ilk galibiyetini aldığı haftayı 3 puanla 23. sırada bitirdi. Fenerbahçe ise evinde Slavia Prag ile 2-2 berabere kalarak 2 puanla 31. sırada yer aldı.
3. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından Football Meets Data son 16 turu olasılıklarını güncelledi. İşte takımların son 16 turuna kalma ihtimalleri:
Real Madrid: Yüzde 99
PSG: Yüzde Yüzde 99
Barcelona: Yüzde 95
Arsenal: Yüzde 95
Liverpool: Yüzde 92
Bayern Münih: Yüzde 85
Manchester City: Yüzde 82
Aston Villa: Yüzde 76
Real Betis: Yüzde 73
Atletico Madrid: Yüzde 71
Galatasaray: Yüzde 26
Fenerbahçe: Yüzde 14
Başlıklar :UEFA Şampiyonlar LigiFenerbahçeGalatasaray