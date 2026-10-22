İsmail Kartal'ın geleceğine dair çarpıcı iddia: "1-0 kazansa bile gider"
Eski futbolcu ve yorumcu Tümer Metin, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde İsmail Kartal’ın geleceğiyle ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.
Fenerbahçe’de Slavia Prag karşılaşmasının ardından yaşanan istifa tartışmaları gündemdeki yerini korurken, teknik direktör İsmail Kartal’ın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Eski futbolcu ve yorumcu Tümer Metin, Galatasaray ile oynanacak derbi öncesinde sarı-lacivertli takımın teknik patronuyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Fenerbahçe taraftarının Slavia Prag beraberliğinin ardından İsmail Kartal’ı istifaya davet etmesini değerlendiren Tümer Metin, Galatasaray derbisinin deneyimli teknik adam açısından belirleyici olabileceğini öne sürdü. Metin, sarı-lacivertlilerin ezeli rakibine mağlup olması durumunda yönetimin teknik direktörle yollarını ayırabileceğini iddia etti.