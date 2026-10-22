Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisini hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Trendyol Süper Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre 26 Ekim Pazartesi günü Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbi maçta Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
Haftanın maçlarında görev alacak hakemler şöyle:
Yarın:
20.00 Corendon Alanyaspor-Kocaelispor: Ali Şansalan
24 Ekim Cumartesi:
13.30 Eyüpspor-Kasımpaşa: Alper Akarsu
16.00 Gaziantep FK-Erzurumspor FK: Melek Dakan
19.00 Samsunspor-Amed Sportif Faaliyetler: Kadir Sağlam
25 Ekim Pazar:
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır
19.00 Göztepe-Arca Çorum FK: Mehmet Türkmen
26 Ekim Pazartesi:
19.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Halil Umut Meler
19.00 Beşiktaş-Başakşehir: Ümit Öztürk
21.30 Galatasaray-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan