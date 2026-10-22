Sergen Yalçın’ın maaşı belli oldu: A Milli Takım’dan ne kadar kazanacak?

A Milli Futbol Takımımızda Sergen Yalçın dönemi başladı. Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasından sonra Sergen Yalçın ile 4 yıllık sözleşme imzalandı. Sergen Yalçın’ın da maaşı belli oldu. Peki Sergen Yalçın A Milli Takım’dan ne kadar kazanacak? Sergen Yalçın A Milli Takım’dan ne kadar maaş alacak? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.