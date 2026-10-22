Trabzonspor - Hearts Canlı Skor - İlk 11’ler…
18:37, 22/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 18:43, 22/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Trabzonspor - Hearts canlı...
UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Trabzonspor evinde Hearts'ı konuk ediyor. Bu akşam saat 19.45'te başlayacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Trabzonspor - Hearts maçı ilk 11'leri ve canlı skor ekranı haberimizde.
Trabzonspor, Avrupa Ligi 3. haftasında İskoç ekibi Hearts ile karşılaşıyor. Trabzonspor - Hearts ilk 11'leri ve canlı skor ekranı haberimizde.
TRABZONSPOR - HEARTS İLK 11'LER
Trabzonspor:
Onana, Melih, Samet, Cenk, Cabral, Mendy, Folcarelli, Bouchouari, Saviolo, Salah, Dju
Hearts:
Reus, Borchgrevink, McCart, Walcott, Altena, Magnusson, Mato, Braga, Miller, Guendouz, Wilson.
TRABZONSPOR - HEARTS CANLI SKOR
TRABZONSPOR - HEARTS CANLI ANLATIM
Trabzonspor - Hearts maçının canlı anlatımı için
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Başlıklar :TrabzonsporHeartsUEFA Avrupa Ligi