Futbol dünyasını sarsan acı haber! Yıldız oyuncunun babası 57 yaşında vefat etti, kritik maçta yok
Avrupa'nın zirvesindeki kritik randevuya saatler kala gelen acı haber, Alman devinin kampında büyük bir üzüntü yarattı.
Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Joshua Kimmich'ten üzücü bir haber geldi.
Alman basınından Bild'in haberine göre, 31 yaşındaki futbolcunun babası Berthold Kimmich, 57 yaşında hayatını kaybetti.
Bayern Münih, Kimmich'in yakın ailesindeki bir vefat nedeniyle Arsenal karşılaşmasının kadrosunda bulunmayacağını duyurdu.
Alman futbolcunun, yaşadığı bu acı kayıp nedeniyle takımını kritik mücadelede yalnız bırakacağı belirtildi.
Bayern Münih'ten Kimmich açıklaması
Bayern Münih, yaptığı açıklamada ailenin mahremiyetine saygı gösterilmesini istedi. Kulüp, Kimmich'in yaşadığı acı karşısında oyuncunun ve ailesinin yanında olduğunu belirtti.
Joshua Kimmich, bu akşam Arsenal ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında forma giyemeyecek.