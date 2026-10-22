Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’i açıklandı: Galatasaray ve Fenerbahçe'den...
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanan 3. hafta maçlarının ardından en iyi 11 açıklandı. UEFA’nın kadroda yer alan isimler belli olurken, tercihler dikkat çekti.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3. hafta karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından haftanın en iyi 11’i belli oldu. UEFA tarafından açıklanan kadroda Türk futbolseverleri yakından ilgilendiren bir detay dikkat çekti. Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yanı sıra Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler de haftanın 11’inde kendisine yer bulamadı.
Şampiyonlar Ligi’nde Haftanın 11’i
Kaleci: Yan Sommer (Club Brugge)
Savunma: Mbuyamba (LASK)
Savunma: Geertruida (PSV)
Savunma: Carlos Augusto (Inter)
Orta Saha: Declan Rice (Arsenal)
Orta Saha: Foden (Manchester City)
Orta Saha: Nico Paz (Como)
Orta Saha: Mctominay (Napoli)
Orta Saha: Doue (PSG)
Forvet: Mbappe (Real Madrid)
Forvet: Kane (Bayern Münih)