Sergen Yalçın A Milli Takım’a çağıracağı oyuncuyu açıkladı: ‘Gelmek için can atıyor’
A Milli Futbol Takımımızda teknik direktör Sergen Yalçın ile 4 yıllık sözleşme imzalandı. Tecrübeli teknik adam düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
A Milli Futbol Takımımızda Sergen Yalçın dönemi başladı. Tecrübeli hocayla 4 yıllık sözleşme imzalandı.
Düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, şu ifadeleri kullandı:
“Futbolculuk dönemimde de milli formayı gururla taşıdım. Kariyerimin en önemli günlerinden biri. Futbolda bazen işler iyi gider, bazen kötü gider. Milli Takım duygusu, birlikte hareket gibi duyguları ön plana alacağız. Halkın teknik direktörüyüm. Herkese bu yolda ihtiyacımız var. Milli Takım arzusu ve ilgisi geri dönecek. Halkımız yine Milli Takım'ın peşinde koşacak. Bu kolay bir süre değil. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası var. Başkanımızla konuşurken, bunları dikkate aldık. Süre ancak oraya yetiyor. Hep birlikte o heyecanı oluşturacağımızı düşünüyorum.”
“Hocanın Türk olmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü oyuncularımız da Türk... Milli Takım kapısı herkese açık... Her zaman istediğiniz şeyi sorabilirsiniz. Kapımız herkese, tüm oyunculara açık... Herkes rahat olabilir.”
“Milli Takım tercihleri yapacağız, bunlar tartışılabilir. En doğru ve adaletli kadro ile sonuca nasıl gidebiliriz üzerine çalışacağız. Halkımızın, Milli Takım'ın peşinden koşması ve başarılarla mutlu olması gerekiyor. Halkı başarılarla birlikte Milli Takım'ın arkasında toplamaya çalışacağız. Milli Takım her şeyin üzerinde, burada kulüpçülük olmaz. Herkes öyle gelecek. Ben de heyecanlıyım, en büyük görevi üstleniyorum. Bir şey yaparken birlikte olacağız. Siz, bizim yanımızda olacaksınız. Halkımız da arkamızda olacak ve hep birlikte bir şeyler başaracağız.”
“Bazı oyuncularla konuştum. Fikir alışverişi yaptık. Uluslar Ligi'nde durumumuz iyi değil. O planları bugünden sonra yapacağız. Oyuncularla ilgili ve formatla ilgili bugün konuşmayacağım. Bugün başka bir gün, imza günü... Berke Özer ile ilgili sorun var, sanırım onu sormak istiyorsunuz. Oyuncular zaman zaman hata yapar. Berke ile konuştuk ve Milli Takım'a gelmek için can atıyor. Bunlar çözülmeyecek sorunlar değil. Onları tekrar buraya kazandırmak görevimiz. Sorumluluğumuz daha doğrusu.”