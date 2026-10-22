Sergen Yalçın A Milli Takım’a çağıracağı oyuncuyu açıkladı: ‘Gelmek için can atıyor’

“Milli Takım tercihleri yapacağız, bunlar tartışılabilir. En doğru ve adaletli kadro ile sonuca nasıl gidebiliriz üzerine çalışacağız. Halkımızın, Milli Takım'ın peşinden koşması ve başarılarla mutlu olması gerekiyor. Halkı başarılarla birlikte Milli Takım'ın arkasında toplamaya çalışacağız. Milli Takım her şeyin üzerinde, burada kulüpçülük olmaz. Herkes öyle gelecek. Ben de heyecanlıyım, en büyük görevi üstleniyorum. Bir şey yaparken birlikte olacağız. Siz, bizim yanımızda olacaksınız. Halkımız da arkamızda olacak ve hep birlikte bir şeyler başaracağız.”