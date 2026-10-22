2. Lig'den A Milli Takım'a gitti! Sergen Yalçın'ın ekibinde yer alacak
A Milli Futbol Takımı'nın başına getirilen Sergen Yalçın'ın ekibinde, 2. Lig ekibi Fethiyespor'da görev yapan Erol Ayçiçek kaleci antrenörü olarak çalışacak.
2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor, kaleci antrenörlerinden Erol Ayçiçek ile milli gurur yaşadı. Muğla temsilcisinde teknik direktör Mustafa Ceviz'in yardımcılığını yapan Ayçiçek, A Milli Takım'da teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın'ın kaleci antrenörü oldu.
Fethiyespor yönetimi, "Kulübümüz kaleci antrenörlerinden Erol Ayçiçek, Futbol A Milli Takım kaleci antrenörlüğüne getirilmiştir. Fethiyespor Kulübü olarak yeni görevinde başarılar diliyor, bu kararın ülkemiz ve A Milli Takımımız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz" açıklamasını yaptı.
Erol Ayçiçek daha önce de Süper Lig'de Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ekibinde yer almıştı.