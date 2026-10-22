Sergen Yalçın’ın maaşı belli oldu: A Milli Takım’dan ne kadar kazanacak?
14:11, 22/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 14:19, 22/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
A Milli Futbol Takımımızda Sergen Yalçın dönemi başladı. Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasından sonra Sergen Yalçın ile 4 yıllık sözleşme imzalandı. Sergen Yalçın’ın da maaşı belli oldu. Peki Sergen Yalçın A Milli Takım’dan ne kadar kazanacak? Sergen Yalçın A Milli Takım’dan ne kadar maaş alacak? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
Vincenzo Montella’nın ayrılığı sonrasında A Milli Takım’ın yeni hocası belli oldu.
A Milli Futbol Takımımızın başına 4 yıllığına Sergen Yalçın geçti.
Ayrıca Sergen Yalçın’ın A Milli Takımımızdan kazanacağı maaş da belli oldu.
Gazeteci Tahir Kum’un haberine göre; Sergen Yalçın yıllık 125 milyon TL kazanacak.
Yalçın’a ücreti aylık olarak ödenecek ve aylık 10 milyon 417 bin TL verilecek.
Sergen Yalçın’ın tazminatı ise 5 aylık maaş üzerinden hesaplandı: 52 milyon TL