Arda Güler Şampiyonlar Ligi’nde şov yaptı: İspanyol basını ne yazacağını şaşırdı

Galatasaray’ın Lille zaferi Fransız medyasını perişan etti: Herkes o ismi ön plana çıkardı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Fransız ekibi Lille'i deplasmanda 4-2 yendi. Bu karşılaşma Fransız basınında da gündem oldu. Fransız medyası, sarı kırmızılı oyuncuyu ise maçın kahramanı olarak gösterdi.