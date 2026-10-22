Arda Güler Şampiyonlar Ligi’nde şov yaptı: İspanyol basını ne yazacağını şaşırdı
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Real Madrid sahasında Leipzig’i 4-1 mağlup etti. Mücadelede milli yıldızımız Arda Güler de fileleri havalandırdı. Karşılaşmada etkili bir performans ortaya koyan milli oyuncumuz 78 dakika sahada kaldı. İspanyol basını ise Arda Güler hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde Leipzig’i konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı. Real Madrid’e galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Silva, 52. dakikada Arda Güler, 83. dakikada Mbappe ve 87. dakikada Diomande kaydetti. Leipzig’in golünü ise 85’de Gomis kaydetti.
Karşılaşmada 78 dakika sahada kalan Arda Güler, 8.2 reyting puanıyla maçın en iyi oyuncularından birisi seçildi.
İspanyol basını ise Arda Güler hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. İşte Arda Güler hakkında yazılanlardan bazıları:
El Pais: “Arda Güler Real Madrid’i ayağa kaldırdı. Zekasıyla oyunu yönlendiren ve verdiği komutlarla takımına anlam kazandıran bir isimdi.”
Diario AS: “Arda Güler istisnaydı. Emir verici, tahmin edilemez ve kararlı. Sevimli bir oyuncudan takımın direğine dönüşümünü tamamlamak üzere.”