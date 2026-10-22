Arda Güler’in Mbappe paylaşımı dünyada olay oldu: ‘Özür dilerim’
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Real Madrid sahasında Leipzig’i 4-1 mağlup etti. Mücadelede milli yıldızımız Arda Güler de fileleri havalandırdı. Karşılaşma sonrasında Arda Güler’in Mbappe için yaptığı paylaşım hem sosyal medyada hem de dünya basınında geniş yer buldu.
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde Leipzig’i konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı.
Karşılaşmanın 52. dakikasında Mbappe'nin kafa vuruşunda top kaleye giderken çizgi üstünde Arda Güler dokundu ve golün sahibi oldu.
Bu gol sonrasında ikilinin sevinci ise sosyal medyada gündem oldu.
Maçtan sonra Mbappe goller ilgili, “O benim kardeşim. Onu seviyorum. Bizim için çok önemli bir oyuncu ve bu sezon çok iyi oynuyor. Eğer mevzu Arda ise golümü ona verebilirim, sorun yok. Ona daha da fazla asist sağlamak da isterim. Çünkü o bana çok asist yaptı” ifadelerini kullandı.
Arda Güler ise sosyal medyadan 'Golünü çaldığım için özür dilerim' ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaparken, Fransız yıldız ise 'küçük kardeşim' ifadesi ile yanıt verdi
Bu paylaşım kısa süre içerisinde dünya basınında da yer buldu.