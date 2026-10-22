Arda Güler’in Mbappe paylaşımı dünyada olay oldu: ‘Özür dilerim’

Maçtan sonra Mbappe goller ilgili, “O benim kardeşim. Onu seviyorum. Bizim için çok önemli bir oyuncu ve bu sezon çok iyi oynuyor. Eğer mevzu Arda ise golümü ona verebilirim, sorun yok. Ona daha da fazla asist sağlamak da isterim. Çünkü o bana çok asist yaptı” ifadelerini kullandı.